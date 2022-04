Většina romských uprchlíků z Ukrajiny v Bezděčíně chce v Česku zůstat

Uprchlíci z Ukrajiny na ubytovně v Mladé Boleslavi - 14. 3. 2022 (FOTO: Richard Samko)

Přes 40 romských uprchlíků z Ukrajiny žije v ubytovně v mladoboleslavském Bezděčíně, většina jsou ženy a děti. Od dubna převzal správu ubytovny od Správy uprchlických zařízení Středočeský kraj. O romské uprchlíky v Bezděčíně se stará organizace Romodrom. Podle Andrey Šťastné z liberecké pobočky sdružení by chtělo 90 procent z nich v Česku zůstat. Ubytování dalších romských uprchlíků ministerstvo vnitra ve Středočeském kraji zatím neplánuje.

Dvoupatrová ubytovna v Bezděčíně běžně slouží pro sezonní pracovníky v Mladé Boleslavi, v období covidu byla zavřená. Po otevření letos na jaře ji majitel poskytl Správě uprchlických zařízení. Je zde kolem 90 ukrajinských běženců, polovina Romové.

Hned na začátku války na Ukrajině jsme navázali spolupráci se Správou uprchlických zařízení a obrátili jsme se na asistenční centrum v Mladé Boleslavi. V březnu se to ustalovalo, lidi to brali spíš jako tranzit a třeba šli dál za svojí rodinou do jiných měst či zemí, ale teď už jsou zde převážně ti, co plánují zůstat," řekla ČTK Šťastná.

"Ubytovna typu Bezděčín je adekvátním bydlením, mají společné kuchyně, mohou si vařit a hlavně tam nejsou sami a mohou se kdykoliv obrátit na majitelku či správce," doplnila.

Pracovníci Romodromu zajišťovali uprchlíkům první týdny základní humanitární pomoc, následovala pomoc například s vyřizováním dávek, zakládáním bankovní účtů a zajišťováním lékařské péče. Střídají se zde čtyři pracovníci liberecké pobočky. "Od května plánujeme adaptační skupinu přímo v ubytovně, snažíme se taky nějak naplnit čas dětí, aby maminky mohly chodit na brigády," uvedla Šťastná.

Výhodou romské komunity podle ní je třeba to, že děti se častou dokážou vzájemně pohlídat. Práci si zatím našly dvě ženy.

Organizace Romodrom vznikla v roce 2001 zejména s cílem pomáhat lidem romského etnika. Dnes nabízí sociální služby širší skupině lidí, například nízkopříjmovým rodinám. Organizace působí v Praze a v osmi krajích Česka.

