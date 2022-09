VIDEO: Kompletní návod jak hlasovat v letošních komunálních volbách a volbách do Senátu

Volby (Ilustrační FOTO: Zdeněk Ryšavý, Romea.cz)

Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 23. září od 14:00 do 22:00 a následně také v sobotu 24. září od 8:00 do 14:00. Ve třetině obvodů se pak volí i do Senátu. Víte, jak volit, aby byl váš hlas platný, a co si vzít s sebou do volební místnosti? Přinášíme vám základní informace a přehledný návod, jak využít správně svého hlasovacího práva.

Voličem může být každý člověk, který je státním občanem České republiky (příp. státu Evropské unie s tím, že si zažádal o zápis do seznamu voličů), dosáhl věku 18 let a v dané obci, kde hlasuje, je přihlášen k trvalému pobytu.

Hlasovací lístky

Nejpozději do 20. září by vám měli od vaší schránky přijít hlasovací lítsky. Lístky jsou v modré obálce a na obálce je napsáno kam máte jít volit, tedy adresa volební místnosti a číslo volebního okrsku.

V menších městech budete mít k dispozici jeden hlasovací lístek, na kterém budou všechny kandidátky. Ve velkých městech, jako je Praha, Ostrava nebo Brno, budete mít hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva městské části, např. Prahy 8, ale také další hlasovací lístek - např. v Praze pro volbu členů zastupitelstva hl. města Prahy.

A aby to nebylo úplně jednoduché tak ve třetině volebních okrsků České republiky, budete mít ještě sadu hlasovacích lístků pro volby do Senátu. Těch bude několik, podle toho, kolik je kandidátů na post senátora ve vašem volebním obvodě. Lístky do senátu mají velikost A5 a jsou žluté.

Volební místnosti

Adresu volební místnosti tedy najdete na modré obálce. Pokud by vám však volební lístky z nějakého důvodu nepřišli do schránky nic se neděje. Klidně jděte volit, volební lístky vám musí dát i ve volební místnosti. Adresu volební místnosti najdete také na oficiálních webových stránkách své obce. Tato informace tam musí být povinně zveřejněna.

Volební místnosti jsou většinou v základních školách, v těch menších městech třeba na místních úřadech apod. Ve větších městech, například v Praze, Brně nebo Ostravě může být v jedné budově, například ve škole, více volebních místností. Tu svou najdete jednoduše podle adresy bydliště. Takže název vaší ulice a číslo volební místnosti bude například vyvěšen na vstupních dveří do budovy.

Ve volební místnosti se musí každý volič prokázat komisi platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, jinak mu nebude hlasování umožněno. Po prokázání totožnosti dostane volič prázdnou šedou obálku s úředním razítkem, do které za plentou po zakřížkování zvolené strany či jednotlivých kandidátů vloží svůj hlasovací lístek nebo lístky (ve velkých městech).

Pokud se u vás volí i do Senátu dostanete ještě žlutou obálku, do které vložíte hlasovací lístek s vybraným kandidátem do Senátu. Volební komise vám určitě v případě nejasností poradí.

Pak již stačí vhodit před zraky volební komise obálku s vyplněným hlasovacím lístkem do připravené volební schránky.

Úprava hlasovacího lístku

A jak tedy volit nebo-li křížkovat v komunálních volbách?

V komunálních volbách má každý tolik hlasů, kolik se v jeho obci volí zastupitelů. Například v Trmicích se volí 15 zastupitelů, a proto mají voliči v Trmicích 15 hlasů, které mohou rozdělit mezi jednotlivé kandidáty.

A příslušný počet hlasů můžete rozdělit mezi kandidáty třemi způsoby:

I. Zaškrtnutí jedné strany, příp. hnutí

Křížkem označí políčko pouze u jedné volební strany (velké políčko před názvem dané strany), čímž dává hlas kandidátům této strany tak, jak jsou v pořadí uvedeni na hlasovacím lístku. Tzn. například v Trmicích dáte všech 15 hlasů kandidátům vybrané strany.

II. Zaškrtnutí kandidátů z různých stran

Křížkem označí políčko u jednoho či více jednotlivých kandidátů - je možné i z více volebních stran najednou -, ale maximální počet zakřížkovaných kandidátů musí odpovídat počtu členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Tento údaj musí být vytištěn na volebním lístku vlevo nahoře. Tzn. opět příklad Trmic: Můžete zakřížkovat 15 kandidátů z různých stran.

III. Kombinace předchozích variant, stran a další kandidáti

Křížkem označí kombinaci obou předchozích možností, a to tak, že zakřížkuje jednu vybranou stranu a zároveň jednoho či více jednotlivých kandidátů z jiné volební strany či více stran. U tohoto způsobu hlasování je dán hlas zakřížkovaným kandidátům a ze zaškrtnuté strany je dán hlas dle pořadí jen tolika kandidátům, kolik jich zbývá do maximálního počtu volených členů zastupitelstva obce. Opět nesmí být zaškrtnuto více kandidátů než je počet zastupitelů ve vašem městě.

V Trmicích tedy zakařížkujete jednu stranu a pak třeba 5 dalších kandiátů z různých stran. Znamená to, že jste zvolili těch 5 kandidátů z různých stran a pak 10 prvních kandidátů zaškrtnuté strany.

Jakožto oprávněný volič hlasujete podle svého vlastního uvážení a je nepřípustné, aby vás kdokoli, třeba i za úplatu, nutil zaškrtnout v hlasovacím lístku volební stranu či kandidáty proti vaší vůli.

Volby do Senátu

Jak už je uvedeno výše, ve stejný čas se budou konat také volby do Senátu Parlamentu České republiky. Ty proběhnou ale pouze ve třetině volebních obvodů.

Volba vašeho favorita na senátora je jednodušší. Jednoduše ho vyberete ze sady žlutých lístků a vložíte za plentou do žluté obálky.

