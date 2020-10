VIDEO a FOTO z protestu odpůrců covidových opatření: Útok extremistů na policisty, hajlování, zásah těžkooděnců proti agresivním demonstrantům

Extremisté zaútočili 18. 10. 2020 po protestu odpůrců covidových opatření na policisty (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Demonstrace proti vládním protiepidemickým opatřením, která se dnes konala na pražském Staroměstském náměstí, se po oficiálním ukončení akce zvrhla v bitku s policií. Část protestujících z řad fotbalových fanoušků a extremistů zaútočila na policisty. Další desítky lidí neuposlechly výzvu k opuštění náměstí a zákrok si zblízka nahrávaly na mobilní telefony. Policisté nasadili vodní dělo, používali také obušky a některé z demonstrantů zadrželi. Záchranáři ošetřili devět lidí.

Protestu se podle odhadu pražského magistrátu zúčastnilo zhruba 2000 lidí, ačkoliv povolený počet byl 500. Většina z účastníků neměla roušku.

"Policisté zakročili až v okamžiku, kdy došlo k porušení zákona ze strany některých účastníků. Porušení Usnesení vlády ČR bylo řádně zadokumentováno a bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu k vyřešení," uvedl na twitteru policejní prezident Jan Švejdar.

Nejdramatičtější potyčky trvaly zhruba hodinu. Po ukončení demonstrace nejprve hooligans začali odpalovat dělobuchy a náměstí se zahalilo do kouře z dýmovnic. První konflikt spustili radikálové, když jeden z nich zaútočil zezadu kopem na telefonující policistku. Útok pak pokračoval na čtveřici policistů v lehkých uniformách a v reflexních vestách, které dav zahnal za kordon těžkooděnců v ústí do Kaprovy ulice, která je nejbližší spojnicí k sídlu Úřadu vlády ve Strakově akademii. Extremisté tam na policisty začali házet lahve, odpadkové koše i petardy.

Incident, který to dneska měl spustit.



Je to hrdina, dokáže kopnout ženu (neozbrojenou policistku). Muž vlevo, v bundě s bílým nápisem pic.twitter.com/EPru1hGEmt — Michal Kubal (@MichalKubal) October 18, 2020

Do potlačení nepokojů se zapojili těžkooděnci, psovodi, jízdní policie a vodní dělo, které většinu výtržníků vytlačilo k orloji. Policisté na místě zatýkali nejaktivnější účastníky střetu, kteří kladli odpor nebo například útočili proti policejním vozům či koním.

Na náměstí i tak nadále zůstávalo několik stovek lidí, ačkoliv je policie vyzývala k opuštění prostoru. Skandovali například "jebat Prymulu", "Prymula do plynu", "ubožáci" nebo "ACAB" (All Cops Are Bastards - všichni policajti jsou parchanti). Někteří extremisté pak skandovali hesla známá z demonstrací extrémní pravice jako "Nic než národ", "Čechy Čechům". Někteří podle spolupracovníka serveru Romea.cz přímo na místě hajlovali.

Jeden z účastníků demonstrace proti vládním protiepidemickým opatřením hajluje (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Záchranáři museli pět lidí převézt do nemocnice, tři utrpěli středně těžké zranění. Záchranná služba to uvedla na twitteru s tím, že zásah se týkal úrazů hlavy, řezných poranění, dušnosti způsobené slzným plynem a opilosti. Záchranáři na místě aktivovali traumaplán. Zraněným pomáhaly čtyři záchranářské posádky, k dispozici byl také vůz pro mimořádné situace Atego s lékařem.

Premiér Andrej Babiš (ANO) je v šoku z toho, jak bezohlední a sobečtí jsou někteří občané, kteří nedodržují nařízení vlády proti covidu, a ohrožují sebe i ostatní. V této souvislosti poděkoval policii a uvedl, že je na její vysoce profesionální přístup hrdý.

"Potvrdily se obavy, že organizovaní fotbaloví chuligáni zneužijí svolanou demonstraci. Demonstrace samotná porušovala nařízení vlády, a proto byl organizátor vyzván k jejímu ukončení, čemuž po nějaké době vyhověl," sdělil ČTK v textové zprávě ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Účastníky demonstrace kritizoval i ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Podle Prymulova vyjádření pro server iDnes.cz přinese tato demonstrace pravděpodobně stovky zbytečně nakažených koronavirem navíc. "Když jsem viděl, co se tam dělo, považuji to téměř za pohrdání práce zdravotníků, kteří jsou v první linii a riskují nákazu, aby minimalizovali další nemocnost a šíření nemoci," citoval server ministra Prymulu.

Již před začátkem demonstrace zajistila policie v souvislosti s protestem téměř 50 lidí, měli u sebe předměty, jimiž by mohli někoho zranit, uvedla policie na twitteru. Policie provedla desítky kontrol již na před ohlášeným začátkem demonstrace ve 14:00. Na twitteru uvedla, že při kontrolách policisté nalezli pyrotechniku, boxery, teleskopické obušky, střelnou zbraň. Zákon o právu shromažďovacím přitom upravuje povinnosti účastníků, kterým zakazuje mít u sebe střelné zbraně, výbušniny, pyrotechnické výrobky, nebo jiné předměty jimiž lze ublížit jinému na zdraví.

Demonstraci organizoval občanský spolek Hnutí občanské nespokojenosti (HON). Původně počítal s dvouhodinovým programem, akci ale ukončil už po hodině. Protestujících přišlo podstatně více než povolených 500 a většina z nich neměla roušky. Podle současného nařízení měli být demonstranti rozděleni do skupin po dvaceti, přičemž mezi skupinami měly být aspoň dvoumetrové rozestupy. Náměstí přitom bylo zaplněné lidmi.

V sobotu se kvůli koronavirovým opatřením sešlo několik stovek fotbalových fanoušků a příznivců krajní pravice před úřadem slovenské vlády v Bratislavě. Policisté proti radikálům, kteří na ně házeli kameny a láhve, použili slzný plyn a vodní dělo.