VIDEO: Zasedala vládní "romská rada". Tvrdě zkritizovala represivní návrhy ministryně Maláčové v oblasti sociálních dávek

Jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (FOTO: Úřad vlády ČR)

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny se na dnešním zasedání kromě jiného zabývala i návrhem Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na změnu zákona o dávkách na bydlení. Podle Edity Stejskalové bylo přijato usnesení, ve kterém "romská rada" vyzvala MPSV v souvislosti s návrhem zákon o přídavku na bydlení, aby implementovalo strategii romské integrace a strategii sociální začleňování, které jsou podle názoru rady v rozporu s návrhem zákona.

Rada dále projednávala výsledky jednání pracovní skupiny k 15 bodům opatření boje s chudobou, problematika veřejně prospěšných prací, revizi rámcových vzdělávacích programů základních a středních škol a začlenění dějin Romů do výuky dějepisu a občanské výchovy, romské děti v náhradní rodinné a ústavní péči, rekodifikace práva dítěte a dotační programy Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy týkající se obědů zdarma do škol.

"Téměř ke každé klíčové problematice se přijalo usnesení, se kterým se lépe bude prosazovat zájem romské rady na změnu situace. Ať už jde o revizi dávek nebo o zřízení instituce dětského ombudsmana nebo o lepší meziresortní spolupráci nebo o vzdělávání, o zlepšení povědomí o romské kultuře v České republice. Konkrétní usnesení, které potom zavazuje jednotlivé resorty aby přijímaly konkrétní kontrolovatelné kroky," řekla v rozhovoru pro ROMEA TV zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková.

"Pokud to romská rada zkontroluje a řekne si, že to nějaký resort ignoroval nebo neprovedl to důsledně, tak já to můžu na vládě otevřít a informovat o tom premiéra. To je takový uzavřený kruh a dnešní jednání romské rady potvrdilo její význam a že snad to bude fungovat lépe než v minulosti," dodala Válková.

Dnešního zasedání se zúčastnila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, jejíž návrh na změnu zákona o dávkách na bydlení je kritizován neziskovými organizacemi, ministerstvy a dalšími odborníky.

Podle Heleny Válkové byly připomínky k revizi sociálních dávek i na "romské radě" velmi kritické. "Byly formulovány optikou dodržování základních lidských práv a svobod v tom smyslu, že bydlení je jedno ze základních lidských práv a že z toho jak jsou momentálně koncipovány ty dvě novely, tak by toto právo mohl být u některých ohrožených skupin, mezi které nepochybně patří i romská menšina žijící v sociálně vyloučených lokalitách, porušeno a ohroženo," uvedla pro ROMEA TV Helena Válková.

"My jsme dnes řekli ministryni Maláčové přímo do očí, že zákon implementuje a konzervuje v systému anticiganismus. Namítali jsme, že je anticiganistický, že je diskriminační, a že a je v rozporu s občanskými a lidskými právy v České republice," uvedla k návrhu zákona o přídavku na bydlení pro ROMEA TV členka rady pro záležitosti romské menšiny Edita Stejskalová.

Podle Edity Stejskalové je řešením dostat Romy na pracovní trh. "Bavili jsme se o veřejně prospěšných pracech jako o něčem co ze systémového hlediska neprodukuje lidi, kteří jsou zaměstnáni dlouhodobě na trhu práce," uvedla Stejskalová. "Pokud mají být jednotlivci nezávislí, tak je musíme odstat na trh práce. A ty překážky jsou etnická příslušnost a nízká kvalifikace nebo vzdělání. Takže v kombinaci s tímto jsme i navrhovali řešení a usnesení," dodala Stejskalová.

Proti represivním návrhům ministryně Jany Maláčové je i předsedkyně Výboru pro práva dítěte Klára Šimáčková Laurenčíková. "My za Výbor pro práva dětí jsme jednoznačně upozorňovali Ministerstvo práce a sociálních věcí na rizikovost tohoto návrhu a sice té konkrétní části, která by měla restriktivně odjímat rodinám příspěvek na bydlení v momentě, kdy dítě nedochází řádně do školy," uvedla pro ROMEA TV Šimáčková Laurenčíková a pokračovala: "Upozorňujeme na to, že je potřeba přemýšlet o podpoře dětí a rodin, které se nachází v nějaké krizové situaci a nikoliv postupovat represivně tam, kde by efektivní politika státu měla být koordinovaná a měla by se zabývat tím, jak předcházet krizovým situacím a jak efektivně koordinovaně pomáhat dětem rodinám které žijí v nějaké opravdu zátěžové situaci."

"Tak jak to dnes bylo prezentováno, tak to je pro mě problém," řekl k návrhu Jany Maláčové člen Rady pro záležitosti romské menšiny Tomáš Ščuka. Vázat výplatu příspěvku na bydlení na docházku dětí do škol je podle Ščuky naprostý nonsens.

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny je stálým poradním a iniciačním orgánem vlády v oblasti romské integrace. Rada byla zřízena usnesením vlády ČR ze dne 17.září 1997 č. 581 tehdy jako Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity. V roce 2001 došlo k transformaci této komise v Radu vlády pro záležitosti romské komunity. Zásadní změna Statutu byla následně schválena usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254, kterým se změnil i název tohoto poradního orgánu na Radu vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny.