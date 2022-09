VOLBY 2022: Zatím pět Romů a tři Romky se stali zastupiteli. Romská politická strana Roma Luma neuspěla

Volební urny (Ilustrační FOTO)

V sobotu ve 14 hodin se v České republice uzavřely volební místnosti. Voliči měli možnost vybrat si své místní zastupitele. Na třetině území republiky mohli zároveň ovlivnit volbu 27 senátorů, a tím i rozložení sil v horní komoře. Zpravodajský server Romea.cz našel mezi kandidáty minimálně 215 Romů a Romek. Podle odhadů jich však mohlo být až 300. Do Senátu kandidoval jediný Rom, Štěpán Kavúr za ČSSD na Praze 10.

23:37

Ve Šluknově byl zvolen dalším romským zastupitelem Josef Sivák. Ten se do zastupitelstva vrací po 8 letech. Sivák kandidoval z 5. místa za Místní hnutí za harmonický rozvoj, které získalo 4 zastupitele a Sivák společně s dalšími dvěma kandidáty přeskočili z druhého místa kandidujícího Pavla Kouta. Vítězem voleb ve Šluknově se stalo hnutí STAN, které bude mít 5 zastupitelů v patnáctičlenném zastupitelstvu.

22:55

Dalším romským zastupitelem se stává Karel Karika. Ten obhájil mandát v zastupitelstvu Ústí nad Labem-město, kde PRO! Ústí získalo 20,2 procent hlasů a skončila na druhém místě za hnutím ANO (23,48 %). Karika získal 1798 hlasů. Místo na magistrátu Ústí nad Labem ale Karika neobhájil, protože kandidoval a ž z 30. místa kandidátky a hnutí PRO! Ústí zde získalo jen 8 zastupitelů.

22:44

Neúspěchem končí i kandidatura Romů v Ústí nad Labem-Neštěmicích. Sdružení Zdraví Sport Prosperita, za které z druhého místa kandidoval Lukáš Pulko a z 8. místa Vladimír Gorol, se do zastupitelstva nedostalo. Pulko získal 106 hlasů a Gorol 95. Neuspělo ani hnutí STAN, za které z třetího místa kandidovala Maria Džobáková, která získala 109 hlasů. Milada Vyleťalová, která kandidovala za Přísahu dostala 56 hlasů. Zvítězilo zde hnutí Vaše Ústí, které bude mít 7 zastupitelů, druhé bylo hnutí ANO se čtyřmi zastupiteli a třetí koalice SPD a Trikolora se dvěma zastupiteli.

22:37

Celkem 5 Romů a Romek, kteří kandidovali za různé strany v Jihlavě neuspěli. Jihlavští Piráti sice získali 4 křesla v zastupitelstvu, ale nejvýše postavená Romka Pavlína Pompová Janufová kandidovala až z 13. místa. Komunisté ani sdružení Jihlava srdcem, za které kandidovali další dvě Romky, se do zastupitelstva nedostali. V Jihlavě zvítězilo hnutí ANO se ziskem 28,52 procent, druhá byla koalice ODS a KDU-ČSL s 22,67 procenty hlasů.

22:16

V Chebu neobhájil mandát v zastupitelstvu právník Martin Čonka. Křeslo mu jen těsně uniklo, protože hnutí Volba pro město Cheb obsadí 6 míst v zastupitelstvu a Čonka kandidoval ze sedmého místa. Jeho hnutí oproti volbám v roce 2018 ztratilo vedoucí pozici, tu letos získalo hnutí ANO se ziskem 31,7 procent, což znamená 11 zastupitelů.

21:38

Roma Luma utrpěla debakl v Sokolově, kde postavila plnou kandidátku, která měla 27 lidí. Získala zde však pouhých 0,46 procenta, což znamená, že jí z více jak 6200 lidí volilo pouze kolem 25 lidí. To znamená, že ani samotní kandidáti stranu nevolili nebo nepřišli k volbám. I zde Roma Luma skončila na posledním místě.

20:46

Další neúspěch zaznamenala romská politická strana Roma Luma v Hradci Králové, kde s výrazným odstupem od ostatních stran skončila poslední. Roma Luma zde získala pouhých 0,31 procent hlasů, když její kandidátku volilo z více jak 30 tisíc voličů pouze kolem 100 lidí. Pouze lídr kandidátky Jan Bendig dostal o trochu více hlasů - 180.

20:37

"Chci poděkovat všem voličům za podporu a hlasy. Nemůžu uvěřit, že výsledky byly tak krásné. Stále tomu nevěřím a budu snažit nezklamat Vaší důvěru. Děkuji," řekla pro zpravodajský server Romea.cz Renata Adamová, která bude i další čtyři roky zastupitelkou v Chomutově.

20:18

Romská politická strana Roma Luma neuspěla ani v Košťanech v Ústeckém kraji, kde za ní kandidoval Jozef Danč. Z celkového počtu 1260 voličů ho zaškrtlo pouze 23 lidí.

20:06

Další romská zastupitelka! Renata Adamová kandidující za hnutí ANO obhájila post v Chomutově. ANO zde zvítězilo se ziskem 29,73 procent a bude mít 13 zastupitelů z celkového počtu 35 zastupitelů.

19:49

Zklamání v Trmicích. Po osmi letech v zastupitelstvu končí místní Rmové, kteří kandidovali pod značkou PRO! Trmice. Letos získali 5,36 procent a to na zisk mandátů nestačilo. V zastupitelstvu končí Martin Bajger a jeho otec Ján. Trmické Romy volilo pouze 40 voličů. Vítězem se stalo hnutí STAN v čele se současnou starostkou Janou Oubrechtovou. Uspěla zde ale ředitelka ZŠ Marie Gottfriedová, která v roce 2015 získala Cenu Alice Garrigue Masarykové za práci v oblasti lidských práv. V trmické škole se pod vedením Gottfriedové daří úspěšně pracovat s myšlenkou inkluzivního vzdělávání, podle níž by do stejných škol měli chodit žáci s různými vzdělávacími potřebami.

19:40

Další romský zastupitel obhájil svůj post. Jiří Daniel (ČSSD) bude i další čtyři roky zastupitelem. Sdružení pro Olomučany, které Daniel vedl, získalo 18,91 procent hlasů a tři zastupitele.

19:30

Vůdce extremistické DSSS Tomáš Vandase dostal do zastupitelstva v Bílině. Uskupení Čistá a bezpečná Bílina, za které kandidoval, získalo 7,18 procent a do zastupitelstva zasednou jeho dva kandidáti. Zvítězilo zde hnutí ANO, které bude mít 11 zastupitelů a druhá skončila koalice SPD-Trikolora se ziskem pěti křesel.

19:20

Romka Andrea Kuchtová kandidující v Krupce za SPD Tomia Okamury se stala zastupitelkou. Hnutí SPD v Krupce skončilo na pátém místě se ziskem 8,31 procent hlasů a získalo 2 zastupitele. Kuchtová kandidovala z druhého místa kandidátky. Vítězem voleb v Krupce se stalo hnutí ANO se ziskem 21,46 procent a pěti křesel v zastupitelstvu.

19:08

Další romský zastupitel! V městě Lom obhájil post v zastupitelstvu pedagog Marián Dancso. Jeho hnutí Občané městu, město občanům skončila se ziskem 9,51 prcent hlasů na 4. místě a získalo 2 zastupitele. Vítězem se stalo uskupení Sveročeši.cz se ziskem 32,82 procent.

18:55

Romská zastupitelka ve Stříbře! Monika Berkyová obhájila post v zastupitelstvu tentokrát za hnutí ANO. V minulých komunálních volbách byla zvolená za Piráty. ANO ve Stříbře drtivě zvítězilo se ziskem 46,15 procent.

18:40

Romská politická strana Roma Luma neuspěla v Raspenavě. Skočila se ziskem 3,08 procent poslední, když jí volilo cca 30 voličů. Vítězem se stalo uskupení Za obnov obce, druhé místo bere sdružení Pro rozvoj města. Třetí skončila SPD a získala 2 zastupitele.

18:09

Extremistická Dělnická strana sociální spravedlnosti se nedostala do zastupitelstva Duchcova, kde v minulých dvou volebních období vládla společně s ČSSD. DSSS získala jen 3,53 procenta hlasů a skončila poslední. Vítězem je hnutí ANO (27,57 %), druhá je ČSSD (26,09 %). Oba politické subjekty mají ve dvacetijednačlenném zastupitelstvu 6 křesel.

17:23

"Děkuji všem voličům, kteří volili naše sdružení a volili i mě. Dostal jsem 115 hlasů a všem moc děkuji. Voličům slibuji, že se budeme s kolegy držet programu a budeme se snažit ho naplnit. Z našich zásad neustoupíme. Uděláme maximu pro naše občany, abychom je nezklamali. Čeká nás tvrdá práce a změna," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Rudolf Tippan v reakci na své zvolení.

17:04

Romové mají prvního zastupitele v letošních komunálních volbách. Stal se jím Rudolf Tippan ve Vintířově! Kandidoval zde za uskupení pro Vintířov, které skončila na druhém místě se ziskem tří mandátů. Vládnout však ve Vintířově bude zřejmě samostatně uskupení Za obec krásnější, které získalo v jedenáctičlenném zastupitelstvu 6 křesel.

16:32

V sociálně vyloučené lokalitě v Předlicích v ústeckém volebním okrsku 1014 přišlo volit z 975 voličů pouze 39 lidí. Zvítězilo zde hnutí ANO se ziskem 23,17 procent. Na druhém místě je koalice SPD a Trikolora (14,54 %), třetí pak Ústecké fórum občanů (11,53 %).

16:00

V Milhostově, kde byl dlouholetým starostou Pavel Červenický (ČSSD), jeden ze 13 romských zastupitelů z roku 2018, zvítězilo hnutí SPD Tomia Okamury se ziskem 50,18 procent. Pavel Červenický letos nekandidoval, protože v roce 2020 zemřel. SPD získal v sedmičlenném zastupitelstvu většinu 4 křesel.

15:30

V senátních volbách bylo v Chanově odevzdáno 31 platných hlasů. Vítězem se stal s 23 hlasy kandidát hnutí ProMOST Jan Paparega, 5 hlasů získala Alena Dernerová.

15:22

V Chanově obyvatelé opět volit ve větší míře nepřišli. Volební účast byla pouze 8,56 procenta, což je o hodně méně než v minulých volbách, kdy přišlo 22,24 procent voličů. V absolutních číslech to znamená, že v Chanově přišlo volit pouze 57 voličů. Drtivě zde zvítězilo hnutí ProMOST stejně jako před čtyřmi lety. Letos získalo 89 procent, na druhém místě je KSČM (4,37 %) a třetí těsně skončilo ANO (4,32 %). Piráti a zelení zde získali 2,21 procent hlasů.

15:05

Máme první výsledky ze sídliště Janov v Litvínově. Ve volebním okrsku č. 4 z 284 voličů přišlo volit pouze 15 voličů, kteří odevzdali 345 platných hlasů. Zvítězilo zde hnutí ANO se ziskem 26,67 procent, další tři subjekty získaly stejný počet hlasů - 20 procent. Jedná se SPOLU, SPD s podporu Trikolory a Lepší sever.

14:15

V letošních obecních volbách odevzdalo hlas nejčastěji kolem 40 procent voličů. Mezi obcemi jsou ale velké rozdíly. Někde se účast blíží dvěma třetinám, jinde není ani desetinová. Mírně menší než v komunálních je často účast ve volbách do třetiny Senátu, zjistila ČTK.

14:00

Volební místnosti se uzavřely. Sčítání hlasů právě začíná.