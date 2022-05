Výstava ukáže plány nacistů na uspořádání Evropy podle rasových principů

Reinhard Heydrich (FOTO: Bundesarchiv, Bild 152-50-10, Friedrich Franz Bauer)

Výstava Nový světový pořádek přinese nepříliš známý pohled na aktivity zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Bude od úterý přístupná v Karolinu a přiblíží nacistickou ideu nového uspořádání evropského jihovýchodu podle rasových principů. Centrum pro hodnocení rasové kvality sídlilo převážně v budovách Univerzity Karlovy, proto se výstava koná tam. Uskuteční se u příležitosti 80. výročí útoku na Heydricha, který na jeho následky v červnu 1942 zemřel.

V souvislosti s výročím akce, která je vyzdvihována jako nejhrdinštější akt českého odboje, pořadatelé výstavy chtějí nabídnout dokumentární pohled na pozadí dalekosáhlých plánů zastupujícího říšského protektora. Praha se podle nacistů měla stát centrem pro plánování nového uspořádání evropského jihovýchodu podle jimi stanovených rasových pravidel. Holokaust byl pro tyto plány jen prologem, v plánech se počítalo s likvidací 30 až 40 miliony obyvatel Čech, Polska, Běloruska, Ukrajiny a Ruska až po Ural, uvedl dnes kurátor výstavy Pavel Štingl z Památníku ticha, který je jedním z pořadatelů výstavy.

"Když jsme výstavu Nový světový pořádek a doprovodný program připravovali, ani jsme netušili, jak dramaticky se podobenství největší světové války zaktualizují. Vladimir Vladimirovič Putin ve svých proslovech o nutnosti zavedení pořádku logistickou 'vojenskou operací' nezřídka hovoří o novém uspořádání evropského jihovýchodu. Opět se vrací zvrácené teorie a mediální přestřelky o národech různých kategorií, které mají či nemají právo na vlastní hranice a existenci," podotkl k aktuální situaci.

"Skutečnými architekty lepšího světa podle nacistické ideologie nebyli masoví vrazi se zbraní v ruce, ale vzdělanci s vysokými akademickými tituly, profesoři působící v Praze na válečné Německé Karlově univerzitě," uvedl. Útok na Heydricha nebyl podle něj jen likvidací významného velitele SS a policejních složek třetí říše. "V pražském kontextu byl odstraněním hlavy systému, který měl světu dát novou vizi totálního vítězství vyšší rasy nad méněcennými – jednotlivci, národy, zeměmi," řekl.

Obecně výstava varuje před zneužíváním vědy a akademického prostředí, které se děje i desítky let po událostech, o kterých vypráví. Používá k tomu texty, dobové novinové články, fotografie, nákresy plánů nacistických tvůrců snažících se vytvořit ideální rasu podle jejich představ a audiovizuální projekce. Záměrem autorů výstavy je pozvat do ní co nejvíce žáků a studentů, připravili proto množství doprovodných programů.

Samostatná sekce výstavy je věnována základům eugeniky, kontroverzního oboru, původně zaměřeného na zlepšení genetického fondu člověka. Němci ho ve 30. letech minulého století proměnili v ideologii nacismu. Ukázky dobových učebnic představují, jak byly myšlenky eugeniky nacisty zneužity a jak v praxi fungovala rasová hygiena.