Židovské muzeum vrátilo rodině portréty, o které přišla před 80 lety

Max Soldinger (FOTO: https://www.infocenters.co.il/)

Po 80 letech se do majetku rodiny vrátily dětské portréty Jana Rudolfa Oserse a Ewalda Oserse, pozdějšího známého překladatele. Pastely namalované Maxem Soldingerem nacisté za války zkonfiskovali z bytu, kde bydlela matka chlapců Josefina Osersová. Její vnučka Lenka Warner oba pastely převzala od zástupců Židovského muzea v Praze.

S obrazy se pojí několik dramatických životních osudů. Portréty Ewalda a Jana Rudolfa namaloval Max Soldinger, pozdější přeživší holokaustu, počátkem 30. let. Ewald Osers už v roce 1938, jako jednadvacetiletý, odešel do emigrace ve Velké Británii, kde se stal básníkem a uznávaným překladatelem. Do angličtiny přeložil desítky knih i básnických sbírek ze slovanských jazyků, včetně děl Jana Skácela, Vítězslava Nezvala a Jaroslava Seiferta. V roce 1997 obdržel od tehdejšího prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy. Zemřel v roce 2011.

Jan Rudolf Osers, Ewaldův mladší bratr a otec Lenky Warner, v Československu zůstal. V dubnu 1942 byl deportován přes Terezín do ghetta v Zamošči, odkud se mu ale podařilo uprchnout a přežít válku. Matka chlapců Josefina Osersová odjela z Prahy 10. června 1942 v transportu na východ, podle zástupců Židovského muzea byla pravděpodobně zavražděna ve vyhlazovacím táboře Sobibor na území Polska.

Nacisté byt bohaté židovské rodiny vyrabovali. Konfiskované portréty chlapců byly podle muzea později vybrány ze skladiště ve Vinohradské synagoze a zařazeny do depozitářů válečného, tzv. Ústředního židovského muzea. V depozitářích zůstaly desítky let po válce.

Cesta Lenky Warner, která žije v Německu, k portrétům, začala před čtyřmi lety.

"Maminka se zmínila o restitučních možnostech a já četla v memoárech svého strýce, že měli cenné obrazy a jiné věci. Tak jsme si řekli, že se pokusíme něco najít," řekla ČTK. Rodina nakonec zjistila, že dva portréty z rodinného majetku má právě pražské Židovské muzeum. "To, že je to můj otec a strýc pro nás má ještě větší cenu, než cizí obrazy," poznamenala Warner. Dodala, že po válce příbuzní žádné fotografie z dětství neměli a pastely jsou tak jediným zobrazením otce a strýce v dětském věku. Obraz otce si Warner ponechá, portrét Ewalda Oserse dostane jeho dcera, která žije ve Velké Británii. Některé části tohoto obrazu bude ale podle hlavní kurátorky Židovského muzea Michaely Sidenberg nutné zrestaurovat.

K osobě malíře Maxe Soldingera pak Sidenberg uvedla, že šlo o spíše průměrného portrétistu. Soldinger, narozený v roce 1906, byl za války vězněn v několika ghettech a koncentračních táborech. V roce 1947 emigroval do Uruguaye, kde roku 1962 zemřel.

Ředitel Židovského muzea Leo Pavlát uvedl, že konfiskáty ze soukromého majetku Židů deportovaných z Prahy a blízkého okolí do ghett a koncentračních táborů tvoří menší část sbírek fondů a muzea. Podotkl, že převodů, podobných současnému, muzeum v minulosti provedlo řadu a v blízké době chystá další.