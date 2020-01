Zmocněnkyně pro lidská práva Válková za normalizace údajně hájila šikanu disidentů. Válková nařčení odmítá, opozice označuje zjištění za skandální

Helena Válková (FOTO: archiv ANO)

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) měla na přelomu 70. a 80. let minulého století hájit zákony proti disidentům. Uvedl to server Info.cz. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) očekává, že se Válková k informacím vyjádří. Věc ho znepokojuje. Řekl to novinářům po dnešním obědě s prezidentem Milošem Zemanem, který Válkovou v polovině prosince navrhl Sněmovně na místo veřejné ochránkyně práv. Válková v reakci pro Deník N informace odmítla, označila je za poškozující.

Server Info.cz zveřejnil články, v nichž Válková popisuje nutnost resocializace odpůrců režimu. Podle historika Petra Blažka z Ústavu pro studium totalitních režimů Válková obhajovala institut ochranného dohledu, který často sloužil i k perzekuci politických odpůrců režimu. U jednoho z článků je Válková podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, který mimo jiné poslal v roce 1950 na smrt právničku a političku Miladu Horákovou.

"Pro mě je to nová informace, já jsem to nevěděl, nebylo to veřejně známo v době, kdy paní Válková byla ministryní spravedlnosti. Teď je asi čas, aby se vyjádřila ona," řekl Hamáček. "Je to něco, co mě znepokojuje, protože jméno prokurátora Urválka je nechvalně známé z politických procesů a určitě to neprospěje image úřadu. Ale nechci nikoho soudit bez toho, že bych mu dal šanci situaci vysvětlit. Očekávám, že paní profesorka se k tomu vyjádří, až poté budeme moci zaujímat nějaká stanoviska," doplnil vicepremiér.

Válková Deník N řekla, že institut ochranného dohledu byl politicky zneužit. Nevěděla, že opatření je využíváno proti disidentům. "My jsme zkoumali, jaký dopad to bude mít v případě těžkých recidivistů. Navíc jsem vůbec netušila, kdo je Urválek. Ano, teď po roce 1989 to víme všichni," řekla serveru. Ve Výzkumném ústavu kriminologickém při Generální prokuratuře ČSSR, kde Válková tehdy pracovala, s Urválkem pracovalo víc lidí, dodala.

Podle serveru iRozhlas.cz Válková zvažuje, že se bude bránit právními kroky. "Musím to zvážit, mám na tyto věci svého právníka specialistu. Jsem politická osoba, musím si ledasco nechat líbit, ale myslím, že ne lži a dezinformace tohoto demonstrujícího charakteru. To už překročilo míru. Ale možná, že můj právník řekne, že si politik musí nechat líbit všechno" uvedla v rozhovoru pro rozhlasový web.

"To, že Helena Válková zastává funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva a oznamuje kandidaturu do funkce veřejné ochránkyně práv, je ve světle informací o jejím působení před rokem 1989 skandální. Je výsměchem všem odpůrcům a obětem komunistického režimu v naší zemi. Zároveň jde o další mimořádné selhání premiéra i prezidenta, kteří ji podporují," uvedla v tiskovém komentáři poslankyně ODS Miroslava Němcová.

"Pokud se potvrdí, že Helena Válková šikanovala disidenty a spolupracovala s prokurátorem, který má podíl na vraždě Milady Horákové, je na místě vyvození odpovědnosti. Její kandidatura na ombudsmanku a funkce zmocněnkyně vlády pro lidská práva, je výsměchem všem slušným lidem," uvedla na twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Zeman v dopise poslancům, v němž Válkovou navrhl na ombudsmanku, napsal, že je všeobecně známou a respektovanou osobností. Kritici tehdy upozornili naopak na to, že odmítla senátní ústavní žalobu na Zemana jako pokračování boje o prezidentský úřad, nebo na výrok, že "ono se toho v protektorátu zas tolik nedělo", za který se později omluvila. Současné ombudsmance Anně Šabatové končí šestileté funkční období v únoru. Veřejného ochránce vybírá podle zákona Sněmovna z kandidátů, které navrhne prezident a Senát.