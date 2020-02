Gypsy King Tyson Fury porazil Wildera a stal se mistrem světa v boxu

Tyson Fury 23. 2. 2020 po zisku titulu mistra světa organizace WBC v těžké váze (FOTO: repro Youtube.com)

Britský boxer Tyson Fury, který se hrdě hlásí ke svým romským kořenům, porazil v Las Vegas Američana Deontaye Wildera a připravil ho o pás mistra světa těžké váhy organizace WBC. Souboj dvou dosud neporažených boxerů byl nečekaně jednoznačnou záležitostí a v sedmém kole ho ukončil Wilderův trenér, když hodil do ringu ručník.

Utkání stejných soupeřů skončilo v prosinci 2018 v Los Angeles kontroverzní remízou a Fury byl jediný, koho Wilder neporazil, i když ho v posledním kole poslal na zem. Repríza vypadala úplně jinak. Jedenáctý zápas, v němž obhajoval titul organizace WBC, a 44. duel v profiringu Wilderovi vůbec nevyšel, Fury měl od začátku jasně navrch a připsal si 30. vítězství v profesionální kariéře.

Traveler nebo Rom? Skupiny travellerů představovaly původně neromské neusazené obyvatelstvo s kočovným způsobem obživy, které existovaly na britských ostrovech pravděpodobně ještě před příchodem prvních romských obyvatel na začátku 16.století. Jelikož traveleři a tehdejší Romové měli podobný způsob života, jejich vzájemná provázanost se prohlubovala prostřednictvím smíšených sňatků a většinové obyvatelstvo je dodnes vnímá v podstatě jako jednolitou skupinu.

Jednatřicetiletý rodák z Manchesteru přijel do ringu na trůnu a s korunou na hlavě, věrný své přezdívce Gypsy King, a začal hodně aktivně. Ve třetím kole byl Wilder poprvé v kariéře počítán a v pátém se situace opakovala. O dvě kola později byl Američan viditelně otřesen, krvácel z ucha a ztrácel stabilitu. Jeho trenér hodil mezi provazy ručník, Wilder sice protestoval, ale rozhodčí Kenny Bayless zápas ukončil.

Vítěz složil poklonu poraženému soupeři. "Ukázal, že má srdce šampiona. Ale král je zpátky na trůnu. Přitom lidé mě už odepisovali. Koukali na moje břicho, ale já slíbil, že půjdu za knokautem, a já držím slovo," prohlásil Fury a zakončil svoji show mezi provazy zpěvem hitu American Pie. Celá hala zpívala s ním, i Wilderovi příznivci uznali, že si výhru zaslouží.

Zklamaný Wilder se těžko smiřoval s tím, že je tak brzy po všem. "Takové věci se stávají. Můj roh tam hodil ručník, ale já jsem válečník a přál jsem si, aby mě nechali dál boxovat. I ti největší musejí prohrát a já se vrátím silnější," slíbil divákům.

Fury se v roce 2018 vrátil do ringu po dvou letech osobních problémů, během nichž přišel o všechny mistrovské tituly, které získal v souboji s Ukrajincem Vladimirem Kličkem. Zatím není jasné, jaký bude mít další program. V úvahu připadá odveta s Wilderem nebo zápas s krajanem Anthonym Joshuou, který drží tituly organizací IBF, WBO a WBA.

Fury hned po utkání naznačil, že by nic neměl proti třetímu vzájemnému zápasu. "Čekám, že o to požádá. A mohlo by to být na stadionu Raiders před 70 tisíci diváky," spojil své plány s novou arénou, která bude v Nevadě letos v létě otevřena pro americký fotbal.

Ve vyprodané hale MGM, kde Wilder před pěti lety titul získal, sledovalo zápas 17 tisíc diváků a mezi nimi i boxerské legendy Mike Tyson, Evander Holyfield a Lennox Lewis. Oba soupeři měli před utkáním garantovanou odměnu pět milionů dolarů, tedy více než sto milionů korun, ale podle majitele televizní práv, společnosti ESPN, si vydělali přinejmenším pětkrát víc.

Tyson Fury se narodil v Manchesteru v rodině irských travelerů. Jeho otec mu dal jméno Tyson po světovém boxerském šampionu Miku Tysonovi. Fury se hrdě hlásí ke svému romskému původu. "Jsem hrdý na to, kdo jsem," říká o svém romském původu. "Jsem rád, že jsem Rom. Travelerský původ mi dává odhodlání a vůli vyhrát, sáhnout si na úplné dno. Ve mě neexistuje žádné poraženectví. Jako traveler nikdy ničeho nelituji. Vím co mám dělat a jak jít dál," říká odhodlaně Tyson Fury.

VIDEO