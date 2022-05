Jarmila Balážová: Odsuzování romských matek s dětmi z Ukrajiny je nespravedlivé. Jejich bratři, synové nebo otcové doma bojují!

Jarmila Balážová (FOTO: Seznam Zprávy)

„Hluboce obdivuji všechny, kteří jsou schopni už týdny v první linii 12 hodin denně pomáhat uprchlíkům. Tváří v tvář utrpení, zoufalství a mnohdy nekoordinaci,“ uvedla novinářka Jarmila Balážová v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. „Když vidím na pražském hlavním nádraží i v dalších městech, jak tam spí především romské matky s dětmi, co to dělá s veřejným míněním, tak převažuje informace o zneužívání sociálních dávek. Úplně zaniká, že jejich bratři, synové, otcové na Ukrajině bojují.“

„Oni také prchají ze zóny, kde je válka. Takže mi to není příjemné, strašně mě to šve, a považuji to za nesmírně nespravedlivé,“ dodala Balážová s tím, že se zdá, že selhává především koordinace mezi ministerstvem vnitra a zástupci krajů nebo měst.

Podle Jarmily Balážové navíc chybí data kolik romských uprchlíků v ČR vůbec je a kolik z nich má dvojí občanství.

"Máme tady přes 300 tisíc uprchlíků z Ukrajiny ale kolik z nich je Romů, přesně nevíme. Odhady se pohybují kolem 1,5 až 2 tisíc lidí, což je extrémně malé číslo," řekla v rozhovoru Balážová. "Ano, někteří mají dvojí občanství, ale nevíme, kolik jich je,“ dodala.

