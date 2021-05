PREMIÉRA: "Rozdělování obětí holokaustu podle etnicity mě znechucuje," říká Jiří Padevět

Do dalšího dílu pořadu Rozhovor si Patrik Banga pozval publicistu Jiřího Padevěta. Ten podal rezignaci ve správní radě Institutu Terezínské iniciativy (ITI) poté, co rada rozhodla, že se v rámci pietního čtení jmen zesnulých – Jom ha-Šoa, již nebudou číst jména romských obětí rasového pronásledování v době protektorátu. Padevět v rozhovoru přibližuje důvody svého odstoupení z rady ITI.

„Byl to výraz znechucení z toho, že poměrně malý počet inteligentních lidí se nedokáže rozhodnout,“ říká v rozhovoru pro ROMEA TV Jiří Padevět. ROMEA TV e-mailem oslovila členy správní rady, aby se k této vzniklé situaci vyjádřili. Do dnešního dne však redakce nedostala žádnou odpověď. Ředitelka Institutu Terezínské iniciativy odmítla jakoukoliv další publicitu tohoto tématu, i přes to, že s rozhodnutím správní rady také nesouhlasí.

Padevět v rozhovoru také přibližuje, jak holokaust vnímá česká politická scéna, a proč se o romském holokaustu nemluví stejně jako o holokaustu židovském.

„Problém je politik, Byť je sebedemokratičtější, potřebuje voliče. Myslím si, že řada politiků gestem, že položí kytku v Letech nebo někde, kde se to úplně nenosí, přijde o politické body,“ říká v rozhovoru pro ROMEA TV Padevět. Doufá v to, že přicházející nová generace politiků bude k těmto tématům přistupovat otevřeně.

„Až se budeme dívat na oběti z Lidic a oběti z Letů u Písku a Postoloprt úplně stejně, tak bude v téhle zemi skoro všechno v pořádku,“ říká v rozhovoru Padevět.