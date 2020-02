Když člověk chce, tak to dokáže, nesmí chybět motivace, říká romský student Robert Olah

Motivační beseda v Chanově (FOTO: ROMEA)

Dvaadvacetiletý rodák z Děčína Robert Olah je studentem ekonomie na Fakultě sociálně ekonomické v Ústí nad Labem. Jeho snem je jednou tento obor vyučovat na střední škole, jak řekl v rozhovoru pro server radiožurnál.

„Rád bych pokračoval na inženýrské studium, obor Ekonomika a management se zaměřením na finanční management, a poté si dodělal pedagogické minimum pro učení na střední škole. Tak bych mohl jednou učit ekonomiku a účetnictví,” říká Robert Olah, kterého letos čekají státnice.

„Mám za sebou předměty jako marketing, výzkum trhu či projektový management, což jsou státnicové předměty. A na poslední rok studia jsem si nechal finanční management pro statistickou analýzu dat, v rámci kterého si zpracovávám data do bakalářské práce.”

Důležitá je podpora a motivace

S výběrem střední školy Robertovi pomohla nezisková organizace a dále jej podporuje i během studia na vysoké škole.

„Mamka chtěla, abych studoval, i když ona má jen základní vzdělání. V místě bydliště už několik let působí nezisková organizace, kterou jsem od 1. do 9. třídy navštěvoval, psal si tam domácí úkoly a účastnil se volnočasových aktivit. Předseda neziskovky mi pomohl vyplnit přihlášku na střední školu. Já jsem sice až do 9. třídy měl vyznamenání, ale byl jsem trošku mimo - se samými jedničkami jsem chtěl jít na kadeřníka. Byl to on, kdo mě přihlásil na Evropskou obchodní akademii. Tam jsem se doslova našel a baví mě to.”

Díky neziskovce se dozvěděl o možnosti stipendia:

„Ta pomoc a podpora od nich trvá dodnes. Při maturitě mi předseda spolku řekl o stipendiích na vysoké škole, pomohl mi vyplnit přihlášku do nadace Open Society Fund, kam jsem šel na pohovor a kde to vyšlo.”

Mladý student plánuje pokračovat v magisterském studiu:

„Rád bych dosáhl na titul inženýra. Buď na České zemědělské univerzitě v Praze, obor Podniková ekonomika a management, anebo na stávající ústecké univerzitě na stejném oboru se zaměřením na finance.”

Podle Roberta je potřeba mladé Romy ve studiu podporovat a motivovat:

„Důležité je chtít. Když člověk chce, tak to dokáže, nesmí chybět motivace.”

AUDIO