Podcast BEZ OBALU: Dezinformace a co s nimi

Patrik Banga (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Po třech měsících se v Česku odblokovalo osm dezinformačních webů. Prý je to krok pochopitelný, protože blokace už nemá opodstatnění. Neznamená to ale, že dezinformátoři vyhráli? Proč vlastně byly weby blokovány, když proto nebyl právní podklad? A proč v Česku nemáme zákon, který by umožnil dezinformátory vypnout, tak jako to mají na Slovensku? Poslouchejte podcast Patrika Bangy na serveru Romea.cz BEZ OBALU.