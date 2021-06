VIDEO: „Zpřísnění trestních sazeb za nenávistné výroky na internetu by se minulo účinkem," říká Lenka Bradáčová

Na internetu se čím dál častěji objevují nenávistné a xenofobní komentáře. Kde je hranice svobody slova a kde je hranice trestného činu? Je přijatelné někomu vyhrožovat na internetu? Na to vám dnes v rozhovoru Patrika Bangy odpoví vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

„Velkou roli hraje falešná představa anonymity. Ta dodává lidem odvahu, ale to není odvaha, ale naopak zbabělost,“ říká Lenka Bradáčová v rozhovoru pro ROMEA TV. Podle ní je v takových případech účinný peněžitý trest stejně jako samotné postavení obviněného před soud.

Většina útočníků se však brání argumentem, že svůj názor mohou veřejně sdílet. „Hledají se cesty, jak uchránit anonymitu těch, co využívají internetovou službu a svobodu slova. Tam je ta hranice velmi úzká a my - ještě v těch postkomunistických státech, protože tady byla omezována svoboda slova - jsme o to citlivější na to, kde by ta hranice měla být,“ vysvětluje v rozhovoru pro ROMEA TV Lenka Bradáčová.

Podívejte se na dnešní exkluzivní rozhovor s vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou ve 20:00 na ROMEA TV.