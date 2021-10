Tomáš Bouška: Romové jako staronové téma destabilizace

Ilustrační FOTO: Romea.cz

Na ruských dezinformačních webech bylo v letošním předvolebním čase několik desítek článků s protiromskou tematikou. Článek Kremlem financovaného Sputniku 10. července 2021 reportoval o demonstraci v Ústí n. Labem za pomoci titulku „Tak dlouho jsme mlčeli.“ Romové usilují o vytvoření vlastní politické strany“, který vyvolává dojem, že Romové brzy ovládnou českou politickou scénu. Následují články o podpoře Romů Piráty nebo úderný nadpis „Romové vyzvali k drsnému odstranění Okamury, šéf SPD je zděšen. Věc již šetří policie“. Text hned převzal i další proruský web AC24.cz a už to jelo. Téma romské hrozby se dostalo do předvolební hry a dráždilo čtenáře napříč politickým spektrem.

A zjevně dráždí doteď. Vdova po významném politickém vězni mi právě přeposlala typický řetězový e-mail. Bohužel už po několikáté. Tenhle byl o „konečném vyřešení cikánské otázky“. Náhoda?

V otevřené kopii jsem napočítal 26 příjemců, mezi nimi rodina a přátelé. E-mail nese typické znaky už v subjectu: „Fwd: Fw: FW: FW: FW: Kdo souhlasí ať poslje dál“. Hlavní myšlenka: „jen v Praze by pod dohledem senátorů, poslanců a celé vlády, kteří by se mohli cikánům stát příkladem skromnosti a pracovitosti a kde by byla cikánům zaručena i bezpečnost před útoky rasistů.“

Má to být asi vtipné psaní, které tvrdí, že se tu v zásadě s Romy nic nedělá a oni nám rostou přes hlavu, parazitují na sociálním systému atp. Přijde mi líto, kolik milých a vzdělaných lidí, nota bene antikomunistů, spadne do sítě ruských manipulací, jako odesílatelka tohoto řetězu.

Zapátral jsem po původu textu. Ve vlastnostech dokumentu se píše, že vznikl 17. 8. 2014 jako Word dokument s názvem „konečně pořádný návrh-1.doc“ a byl den na to upraven jistým Josefem. Totožné znění textu jsem našel publikované v roce 2014 a 2015 na obskurních webech typu Hnutí sociálně slabých, Šálek kávy u Divíška, nebo také v diskuzi pod článkem LN o hajlování na koncertech Ortelu, kde texty dodnes visí.

Narativ emailu pracuje s rostoucí fragmentací české společnosti, dělením na Prahu a ostatní, s nenávistí vůči konkrétním osobám veřejného života, kteří proti xenofobii vystupují. Pěkně podle vzoru destabilizace společností v éře hybridní války, popsané mj. v nové ruské vojenské doktríně.

Tedy proč k jitření sporů ve společnosti nevyužít letité vykopávky, když se proruskému štvaní hodí v zásadě všechno, co vyvolává pocit ohrožení a nejistotu z demokracie. Zvláště pak v době předvolební kampaně. Ještě že jim ty volby nedopadly...