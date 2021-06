"Ty seš zasraná šikmooká rasistka!" V pořadu Like House bylo živo! Došlo ale i na vážnou debatu o rasismu. Je pořad opravdu takový odpad?

Reality show Like House (FOTO: Repro Prima TV)

V reality show TV Prima Like House bylo v posledních dílech opět více než živo. A došlo i na rasistické hlášky, ale druhý den také na vážnou debatu o rasismu.

Jedna ze sedmi soutěžících, opilá Angie se obula do kamarádky Djany kvůli banálnímu sporu. "Ty seš zasraná šikmooká rasistka. Já tady mám být uklízečka? Ty tady moralizuješ o pí…nách. Co si myslíš, že jsem? Nějakej zkur… otrok?“ Djany si to pochopitelně nenechala líbit a reagovala v podobnému duchu, jen pro změnu v narážkách na Angienu možnou promiskuitu.

Ano, reality show Like House je drsná a soutěžící se s ničím moc nemažou. Ani není divu, jde o velmi mladé lidi, influencery, tedy tvůrce obsahu na různých sociálních sítích. Aby potenciální followers zaujali, musí často jít na hranici – nebo za ní – vkusu. Počet followers je to nejdůležitější – rozhoduje o jejich živobytí.

Střední a starší generace na tento pořad reaguje velmi negativně, připadá jim nechutné dívat se na téměř ještě děti, jak se po sobě válí, mluví sprostě, plácají nesmysly a hádají se do krve kvůli absolutním banalitám. Je to pochopitelné. Máme stejně staré děti a představa, že i oni by se chovali a mluvili takto, je nám víc než nepříjemná.

Na druhou stranu je dnes většina soutěžících úspěšnými influencery, kterou na Instagramu, Tiktoku, Youtube a dalších sociálních platformách sledují statisíce fanoušků. Mají tedy zásadní vliv na to, co si o různých tématech masy dětí a mladých lidí myslí. Těm všem jsou totiž idnes.cz, aktualne.cz a další tradiční zpravodajské servery ukradené. Relevantní informace jim poskytují právě jejich modly na sociálních platformách.

Právě proto je tedy i podle kreativního producenta pořadu, Pavla Noska (stál mimo jiné u zrodu Vily vyvolených), potřeba se těmto lidem věnovat.

„Chceme časem zahrnovat i témata edukativnějšího charakteru, jako když jsme se věnovali evropskému dni zdravotně postižených nebo problematice consentu, tedy nutnosti jednoznačného vzájemného souhlasu před sexuálním stykem. Navštívili nás i slepý a hluchoněmý influencer z Tik Toku, kteří promluvili o svojí životní zkušenosti. Tuto generaci tedy postupně představujeme ve větší šíři. Nejsem naivní a vím, že aby náš pořad fungoval, musíme rozehrávat víc strun než tyto, jsem ale rád, že se nám tento aspekt podařilo začlenit.“

S tím lze souhlasit. Sami soutěžící měli možnost vybrat si "projekt", tedy nějaké téma, kterému se chtějí na svých sociálních sítích věnovat. Úvod včerejšího dílu s hádkou protkanou rasistickými hláškami byl jak dělaný pro "edukativní" část pořadu. Adam Kajumi, influencer částečně afgánského původu, který má na TikToku přes 750 tisíc followerů, si již dříve totiž jako své téma vybral rasismus. Navíc již dříve byl jedním z hostů Like Housu i zpěvák Jan Bendig.

Na jednu stranu můžeme o Like Housu říkat, že to je pořad, který má na ČSFD mizerné hodnocení, že vzbuzuje negativní reakce, ale na teenagery mají prostě tihle kluci a holky neskutečný vliv. A pokud slyší od "svého" Jenýska, že hrál s romskýma klukama fotbal a vadilo mu, že je každý rasisticky urážel, tak to v nich něco určitě zanechá. Pokud jim Maru řekne, že na Romy měla špatný názor a házela je všechny do jednoho pytle, ale když do Like Housu přišel Honza Bendig, tak změnila názor a teď už ví, že záleží jen na člověku a ne na jeho barvě pleti, tak to bude mít určitě také nějaký vliv. Když tihle kluci a holky, jejichž videa mají statisíce shlédnutí, natočí společné video s hashtagem #rasismusjezlo, tak ho určitě uvidí velká masa především mladých lidí a minimálně o rasismus začnou přemýšlet.

VIDEO

Navíc ať je to, jak chce, Like House patří mezi nejsledovanější pořady TV Prima, na iprima.cz je dokonce úplně nejsledovanějším. Tak už to u reality show bývá.

„Nemyslím, že by náš pořad šel udělat tak, aby ukázal svět influencerů a nevzbudil silný odpor a kritiku. Jde o svět, nad kterým se každý rád rozhořčuje prostě za to, že ti lidi existují. Jenže když existují, myslím, že má smysl pokusit se je pochopit. Má smysl dát jim prostor, kde se budou moct představit dalším generacím. A generační střet je vždycky nepříjemná věc,“ dodává v rozhovoru na iprima.cz kreativní producent pořadu.

Z tohoto důvodu je pro střední a starší generaci důležité se občas na tuto televizní reality show podívat. Nastavuje nám obraz života našich dětí, možná pokřivený, ale určitě ne zcela falešný.

Reality show LIKE HOUSE je jedinečný formát, který nemá v českém televizním éteru obdoby. Sedm influencerů tráví společný čas v jedné vile za přítomnosti kamer, a diváci tak mají možnost dívat se pod ruce tvůrcům obsahu a zábavy, Soutěžící jsou: Tomáš Běhounek, Lada Horová, Barbora Stříteská, Adam Kajumi, Marie Rosecká, Jan Svěcený a Marek Valášek.

Každý ze soutěžících bojuje svou osobností a vystupováním o přízeň diváků, kteří prostřednictvím hlasování určí vítěze. Aby diváci měli možnost influencery dobře poznat, plní soutěžící celou řadu úkolů a výzev.