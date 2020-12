VIDEO: Debut jako hrom! Dominik Lakatoš vstřelil při své reprezentační premiéře gól

Dominik Lakatoš jásá po vstřelení prvního gólu za českou hokejovou reprezentaci (FOTO: repro ČT)

Jen necelý týden po narození prvního syna zažívá třiadvacetiletý talentovaný hokejista Dominik Lakatoš další životní milník, úvodní představení v dresu seniorské hokejové reprezentace. A rozhodně úspěšné! Při své premiéře vstřelil gól a svým výkonem jistě zaujal nejen reprezentační trenéry. Radost mu ovšem kalí fakt, že náš tým v prvním utkání moskevského One Channel Cupu prohrál s Finy po divoké přestřelce 3:4.

Dominikova chvíle přišla ve 3. minutě druhé třetiny, kdy ve středním pásmu převzal kotouč a po krátké kličce vypálil z levého kruhu přesně pod horní tyčku.

"Otevřel se mi prostor ke střele, tak jsem jen přivřel oči a povedlo se to pěkně trefit," řekl pro Českou televizi vítkovický útočník. Zároveň přiznal, že zápas byl enormně náročný na bruslení. „Nervozita ze mě brzy spadla, ale tempo bylo úplně jiné než v extralize. Všechno se dělo v obrovské rychlosti, Finové si daleko víc dokázali udržet puk na hokejkách.

VIDEO

Přesto ve své premiéře obstál. Další body do reprezentačních statistik může přidat ve víkendových duelech s celky Švédska a Ruska.

Dominik Lakatoš minulý rok po deseti letech skončil v Liberci a přestoupil do Vítkovic. Lakatoš, který má částečně romský původ, je mistrem Extraligy z roku 2015, dvojnásobným vicemistrem z let 2017 a 2019. V roce 2016 hrál za českou reprezentaci na juniorském šampionátu, ve stejném roce se stal i nejlepším nováčkem Extraligy a o rok později byl nejproduktivnějším juniorem Extraligy. V roce 2017 byl draftován do NHL New York Rangers.