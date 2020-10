VIDEO: "Musíme přestat nadávat na Facebooku a začít kandidovat," říká Cyril Koky v předvolebním rozhovoru ROMEA TV

Jarmila Balážová a Cyril Koky během předvolebního rozhovoru (září 2020) (FOTO: ROMEA TV)

Hostem Rozhovoru Jarmily Balážové je tentokrát Cyril Koky, kandidující do Senátu ve volebním období č. 42. Je historicky poprvé, kdy Rom kandiduje do Senátu, ne za národnostní, ale většinovou stranu a to se vší podporou, tedy spoty, letáky, novinovými články v Pirátských listech, bannery atd. Co si myslí o volební účasti, o úloze Senátu, zneužívání romského tématu ve volbách a proč on sám kandiduje? "Musíme přestat nadávat na Facebooku a začít kandidovat," uvedl Cyril Koky v rozhovoru.