Vít Rakušan se zastal romských uprchlíků: Nejsou nebezpečím, jsou nejhůře postiženými této krize. Máme příležitost odčinit příkoří, kterých jsme se na Romech dopustili

Vít Rakušan (FOTO: ROMEA TV)

Romští uprchlíci z Ukrajiny nejsou pro naše občany nebezpečím, je nutné odmítnout, abychom se na romské utečence z Ukrajiny dívali jako na podvodníky, naopak jsou nejhůře postiženými této krize. Napsal v článku na blogu Aktuálně.cz ministr vnitra Vít Rakušan.

"Na pražském hlavním nádraží nocují matky s malými dětmi. Z naprosté většiny to jsou romští uprchlíci z Ukrajiny. Zatímco jim nezištně, vytrvale a s vypětím všech sil pomáhají desítky dobrovolníků, ve společnosti rezonují výkřiky, že jsou nebezpečím pro českou společnost a hlavně, že neutekli před válkou, ale přišli zneužívat náš sociální systém," píše Vít Rakušan.

"Chci zásadně odmítnout, abychom se na romské utečence z Ukrajiny dívali jako na podvodníky."

"Bez toho, abych jakkoli zlehčoval všechna objektivní bezpečnostní rizika, můžu jasně říct ne, oni nejsou nebezpečím pro naše občany. A i když naopak nechci zlehčovat možnost jistých nekalostí, musím a chci zásadně odmítnout, abychom se na romské utečence z Ukrajiny dívali jako na podvodníky. Pakliže bychom se je už rozhodli házet do jednoho pytle, měli bychom o nich uvažovat spíše jako o nejhůře postižených obětech celé krize," dodal.



Podle Rakušana jsou Romové nejen přímou obětí ruské válečné agrese, ale i obětí po generace děděných předsudků, obětí nezájmu, leckdy i frustrace většinové společnosti. "Obětí jejího latentního i otevřeného rasismu," píše Vít Rakušan, který dále uvádí, že někteří jsou rovněž obětí politiky Viktora Orbána, který posledních deset let v sousedních zemích rozdával maďarská občanství s cílem ještě více si upevnit moc ve státě, což jejich držitelům u nás znemožňuje získat dočasnou ochranu.



"Nicméně v naší společné krizi, kdy matky a jejich děti spí na prochladlé zemi, se ovšem nelze zříkat odpovědnosti s tím, že z hlediska zákona postupujeme správně. Hledám proto cesty, jak pomoci i těm romským uprchlíkům z Ukrajiny, kteří se souhrou mnoha nešťastných okolností ocitli v pasti geopolitického střetu a právního vakua. Pokládám za povinnost těmto obětem pomoci. Je to projev lidskosti. Humanismus," dodal ministr vnitra Vít Rakušan, který je přesvědčen, "že to Romům dlužíme."

Rakušan v článku pak připomíná vlnu rasově motivovaných útoků těsně po sametové revoluci.

"Předsudky, odpor a nenávist vůči lidem s jinou barvou kůže bohužel nadále zůstaly součástí naší společnosti," píše Rakušana připomíná neochotu odstranit vepřín v letech u Písku nebo neochotu přijmout ani pár desítek dětských uprchlíků během evropské migrační krize

"A posledních několik volebních obdobích nám to ukazuje Tomio Okamura, který si z nesnášenlivosti vůči rozličným menšinám udělal pohodlné živobytí," dodává ministr vnitra.

"Nyní máme příležitost alespoň částečně odčinit příkoří, kterých jsme se na Romech dopustili. Osvědčit, že jsme se poučili z minulých chyb, které Romy téměř bezvýchodně uvěznily ve vyloučených lokalitách. A začít – byť pomalu a obtížně – budovat otevřenou společnosti, v níž skutečně nebude záležet na tom, s jakou barvou kůže se kdo narodil. Udělám pro to vše, čeho budu schopen," píše na závěr článku ministr vnitra Vít Rakušan.