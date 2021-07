Biden se jasně vyjádřil proti nenávisti a antisemitismu kvůli hákovému kříži, který někdo vyryl ve výtahu v budově ministerstva zahraničí

Joe Biden (FOTO: repro Youtube.com)

Ve výtahu v budově amerického ministerstva zahraničí se tento týden objevila vyrytá svastika - háková kříž. Kritizoval to šéf diplomacie Antony Blinken i prezident Joe Biden.

"Ať máme jasno: antisemitismus nemá místo na ministerstvu zahraničí, v mé administrativě a nikde na světě. Nikdo z nás nesmí poskytovat ochranu nenávisti, musíme se postavit předsudkům kdekoli na ně narazíme," tweetoval Biden v úterý večer. Hákový kříž spojovaný s nacismem se objevil ve výtahu v pondělí, byl už odstraněna a incident se vyšetřuje.

Let me be clear: Anti-Semitism has no place in the State Department, in my Administration, or anywhere in the world. It’s up to all of us to give hate no safe harbor and stand up to bigotry wherever we find it. https://t.co/RCkwArRjL2