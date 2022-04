Bulharský poslanec dostal za hajlování v Evropském parlamentu pokutu. Podle Zdechovského je slabým varováním

Bulharský europoslanec Angel Džambazki hajloval 16. 2. 2022 přímo na půdě Evropského parlamentu. (FOTO: repro video Twitter)

Bulharský europoslanec Angel Džambazki dostal za hajlování v Evropském parlamentu (EP) pokutu ve výši 2028 Euro.

„Kolega Džambazki, který se s námi loučil nacistickým pozdravem sieg heil bude o 2000 euro lehčí. Prostě extrémisty a jejich projevy v Evropském parlamentu rozhodně v žádném případě nebudeme tolerovat. Připravit ho o 6 diet je správné rozhodnutí,“ uvedl na svém Twitteru europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Džambazki, poslanec národního hnutí, krajně pravicového ultranacionalistické uskupení, použil nacistický pozdrav na půdě Evropského parlamentu v únoru letošního roku během rozpravy o právním státě v Maďarsku a Polsku. Sám posléze tvrdil, že pouze mával vedení parlamentu. Džambazki je známý i svými protiromskými výroky.

Předsedkyně EP Roberta Metsolová proti němu zahájila disciplinární řízení v souladu s jednacím řádem parlamentu.

„Na plenárním zasedání ve Štrasburku oznámila tento týden Metsola, že bulharský poslanec přijde o šest náhrad v celkové výši 2028 euro. Vyslala tak jasný vzkaz, že podobné projevy extremismu nebudeme v Evropském parlamentu tolerovat. Toto gesto patří do nejtemnější kapitoly našich dějin a tam by mělo zůstat,“ uvedl na svém blogu Zdechovský s tím, že výše pokuty mu připadá jako „slabé varování“, které by mohlo podobně smýšlející europoslance od takovýchto gest v budoucnu odradit.