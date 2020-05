Deník N: Další zbytečná smrt Afroameričana pobouřila USA. Policista kolenem udusil spoutaného člověka

George Floyd leží spoutaný na zemi, policista mu kolenem tlačí na krk. Foto z videa.

George Floyd leží po zásahu policie na zemi. Je spoutaný a jeden ze čtyř policistů, kteří přišli na místo, mu kolenem tlačí na krk. Nepoleví ani potom, co ho o to žádá Floyd a kolemjdoucí, kteří sledují policejní zásah. Šestačtyřicetiletý Afroameričan Floyd policistům z Minneapolisu říká, že nemůže dýchat a že ztratí vědomí. Policista si toho nevšímá a koleno drží na jeho krku i poté, co přijede záchranka. Floyd je po převozu do nemocnice prohlášen za mrtvého. Informuje o tom server Denikn.cz