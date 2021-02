Věra Jourová: V nejbližších deseti letech chceme zlepšit postavení Romů v Evropě

Evropská komise přijala nový desetiletý plán, který zahrnuje návrh doporučení členským státům na zlepšení života Romů v Evropské unii. Podle komise je třeba se zaměřit na sedm klíčových oblastí: rovnost, začlenění, účast, vzdělávání, zaměstnanost, zdravotní péči a bydlení. Tématem velkého rozhovoru moderátorky Jarmily Balážové s místopředsedkyní Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věrou Jourovou jsou důvody vzniku plánu i to, jak bude EK nyní postupovat.

„Řada problémů, které jsme chtěli řešit, nebyla vyřešena. Situace se nezlepšila. Naopak se zhoršila atmosféra ve společnosti, zvýšila se nenávist vůči Romům, kterou vidíme na sociálních sítích. Nedělá se dost proti zločinu, který je namířen proti Romům jako etnické menšině. Je to velké zklamání, poměrně velká frustrace. Proto jsem chtěla, aby nová strategie byla hodně prakticky zaměřená. Aby se víc zohlednilo to, co dlouhodobě říkám – že vše, co budeme plánovat a bude se týkat Romů, musí být nejen o Romech a pro Romy, ale s Romy," řekla pro ROMEA TV Věra Jourová.

Evropská komise se snaží různými nástroji donutit státy, aby plnily své závazky ve svých národních strategiích. Věra Jourová sdělila, že tím nejúčinnějším nástrojem je oblast financí. Pokud státy čerpají dotace na zlepšení situace marginalizovaných skupin, budou muset plnit své cíle a závazky národních strategických plánů.

„Máme několik možností, které by měly zafungovat všechny naráz. Za prvé jsme řekli, že státy by měly mít ty své národní strategie. Teď o tom bude jednat v březnu Rada pro zaměstnanost a sociální otázky a doufám, že to schválí. A že si potvrdíme, že každý stát bude mít svou strategii, že jednou za dva roky bude reportovat, jakým způsobem se plní, co se dosáhlo za měřitelné výsledky,“ uvedla pro ROMEA TV Věra Jourová.

Dále dodává, že reporty států a jejich měřitelné výsledky, budou vázány na čerpání financí. „Potom jsou tady peníze, které jste zmiňovala. My máme v podmínkách pro evropské financování řadu podmínek. Jedna z nich je, že pokud chtějí státy čerpat peníze na integraci marginalizovaných skupin, zlepšení zaměstnanosti atd., musí mít stát funkční strategii a plnit ten plán. Takže se dá říct, že máme i finanční přinucení,“ myslí si Jourová.

Evropská komise se také zaměří na dodržování evropské legislativy členských států. “Je tam ještě možnost legislativní, to znamená, pokud státy nedodržují evropskou legislativu, co se týče diskriminace nebo antidiskriminace, tak samozřejmě můžeme spustit řízení pro porušení smlouvy. Momentálně máme tři řízení, která se vztahují ke vzdělávání dětí. Je to Česko, Slovensko a Maďarsko, tam tu situaci sledujeme a konzultujeme,“ sdělila Věra Jourová.

Za největší a stále přetrvávající problém České republiky v souvislosti s romskou menšinou považuje Věra Jourová vzdělávání romských dětí. „Řekla bych, že to, co nás pálí v České republice nejvíc, aspoň co mi vychází ze zdrojů, které mám, je vzdělávání dětí. A pořád nedostatečná pozornost tomu, aby se žádné romské dítě v útlém věku neocitlo ve slepé uličce a aby každé romské dítě mělo perspektivu k solidnímu vzdělání a dobrému životu,“ řekla v rozhovoru pro ROMEA TV Věra Jourová.

Největší problém vidí Věra Jourová ve špatné diagnostice dětí a následném umístění do speciálních škol. Evropská komise jedná a diskutuje s Ministerstvem školství ČR a požaduje zlepšení v rovnosti vzdělání romských dětí v ČR. „Myslím si, že je tam velký prostor ke zlepšení. V České republice udělalo ministerstvo školství hodně směrem k legislativě, byl přijat zákon, byla přijata vyhláška, ale teď potřebujeme, aby se ty věci projevily v praxi, abychom viděli lepší perspektivu k lepšímu vzdělání pro české romské děti,“ dodala Věra Jourová.

Jako další z největších problémů ČR ve srovnání s dalšími klíčovými státy EU zmiňuje Věra Jourová oblast nezaměstnanosti. „A nezaměstnanost, myslím si, že pořád ještě vidíme, že pro Romy je daleko těžší sehnat práci, že tam funguje taková ta přímá, nepřímá diskriminace, stereotypy, předsudky, že je to prostě daleko složitější. A dostat práci, která bude ještě slušně placená, od toho se pak odvíjí úroveň bydlení a zdravotní péče,“ řekla na závěr pro ROMEA TV místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová.