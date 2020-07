Evropští lidovci ve strategickém dokumentu k začleňování Romů kritizují neefektivní utrácení peněz, potenciál Romů není využitý, jejich uplatnění pomůže celé společnosti

Ilustrační FOTO: Petr Zewlakk Vrabec

Poslanecký klub Evropské lidové strany (EPP), nejsilnější politické frakce Evropského parlamentu (EP), schválil v červnu strategický dokument z dílny slovenského europoslance Petera Polláka (OĽaNO), týkající se evropského procesu inkluze Romů.

Šéf skupiny EPP Manfred Weber uvedl, že Pollákovo úsilí v této oblasti má ze strany frakce "plnou podporu".

Pollák v dokumentu zhodnotil předchozí legislativní období EP, kritizoval nedostatek politické vůle na všech úrovních řešit nepříznivou situaci Romů. Upozornil také na nedostatečné a neefektivní využívání finančních zdrojů, které v této oblasti poskytuje EU.

Peter Pollák: "Romové mají obrovský potenciál, lidský i ekonomický, který byl dosud nevyužitý."

"Musíme si uvědomit, že za posledních skoro deset let bylo dosaženo mizivý pokrok ve srovnání s tím, jaké obrovské finanční zdroje, především z eurofondů, byly poskytnuty státem na zlepšení životních podmínek svých občanů - Romů. V Evropě máme miliony Romů, kteří žijí v chudobě, katastrofálních podmínkách, bez přístupu k pitné vodě, kanalizaci a základní infrastruktuře, jsou bez vzdělání a tím pádem bez uplatnění na pracovním trhu," upozornil Pollák.

Evropská komise připravuje pokračování evropského procesu inkluze Romů do roku 2030, která by měla zásadním způsobem reflektovat přetrvávající výzvy ve všech klíčových oblastech každodenního života Romů - v přístupu ke vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotní péče a bydlení.

Komise by podle Polláka měla klást větší důraz zejména na výsledky a efektivitu vynakládaných prostředků. Europoslanec vyjádřil naději, že jím předložený strategický dokument se v EP stane zdrojem inspirace.

"Důraz by měl být kladen na země, kde neefektivní proces inkluze Romů s sebou přináší makroekonomické problémy a narušuje proces evropské soudržnosti. Je množství studií, které hovoří o tom, že ekonomickým začleněním Romů na pracovní trh by se zlepšila hospodářská produktivita a v jejím důsledku by se snížily náklady na sociální pomoc, zatímco by se díky vyšší zaměstnanosti Romů zvýšily příjmy do státního rozpočtu. Také by se snížily regionální rozdíly a napomohlo by to i ke zlepšení vzájemného soužití," vysvětlil Pollák. Dodal, že Romové mají obrovský potenciál, lidský i ekonomický, který byl dosud nevyužitý.

Podle jeho slov většinová společnost musí změnit vnímání Romů, kteří jsou občané členských zemí EU a tudíž i občané Unie, a jak takoví musí mít stejné příležitosti jako všichni ostatní.

Europoslanec uvedl, že jím připravený poziční dokument má ambici stát se základem společné rezoluce Evropského parlamentu. To znamená, že frakce lidovců bude mít snahu ho dostat jako materiál na rozpravu a hlasování v plénu zákonodárného sboru EU.

