Extremisté, podporovatelé Donalda Trumpa, zaútočili na budovu Kapitolu. Přerušili jednání Kongresu USA. Je to útok na demokracii, shodují se média i světoví lídři

Příznivci amerického prezidenta Donalda Trumpa zaútočili na budovu Kapitolu ve Washingtonu 6. ledna 2021 (FOTO: repro Youtube.com)

Očekávané oficiální vyústění amerických prezidentských voleb vystřídal ve středu chaos, který řada politiků i komentátorů označuje za bezprecedentní v moderních amerických dějinách. Společné zasedání obou komor Kongresu ke stvrzení vítězství demokrata Joea Bidena v listopadových prezidentských volbách narušili příznivci jeho soupeře a úřadujícího prezidenta Donalda Trumpa, kteří na několik hodin ovládli budovu Kongresu. Mezi extremisty, kteří zaútočili na budovu, byli i neonacisté.

Žena postřelená při středečních potyčkách v Kapitolu zemřela. Oznámila to média s odvoláním na šéfa místní policie, který však nezveřejnil další detaily. Podle listu The Washington Post (WP) se jednalo o podporovatelku prezidenta Donalda Trumpa.

Celkem si vpád Trumpových příznivců do washingtonského Kapitolu vyžádal čtyři oběti.

Poraněno bylo při potyčkách také několik policistů. Policie rovněž nalezla a zneškodnila výbušninu v hlavním sídle Republikánské strany, kvůli podobné hrozbě evakuovala také sídlo demokratů. Na místě zasahovala národní garda i federální pořádkové síly. V Před půlnocí středoevropského času se budovu Kapitolu podařilo vyklidit a policie rozehnala zbytky extremistů slzným plynem..

Trump opakovaně odmítá uznat výsledky listopadových voleb a bez důkazů tvrdí, že vzešly z podvodů. Zopakoval to dnes před svými příznivci společně s poznámkou, že nikdy neuzná svou prohru.

Podle reportérů televize PBS byla atmosféra před budovou Kapitolu velmi vyhrocená, několik stovek extremistl a neonacistů protrhlo bezpečnostní zábrany. Demonstranti následně ovládli celé prostranství před budovou.

