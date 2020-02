Jednou z obětí střelby v Německu je i mladá Romka. Útok odsoudila řada politiků, kteří vyzvali k boji proti extremismu a násilí

Jednou z obětí střelby v Hanau je i asi třicetiletá Romka (Koláž: Romea.cz)

Třiačtyřicetiletý Němec ve středu večer zastřelil v německém městě Hanau devět lidí ve dvou místních barech, které měly v nabídce kouření vodních dýmek. Po několika hodinách ho policie našla mrtvého v jeho bytě s jeho rovněž mrtvou matkou. Podle dnešních vyjádření místních úřadů byla motivem činu zřejmě xenofobie a nejvyšší státní zastupitelství vyšetřuje případ s podezřením na terorismus. Úřady zatím nepotvrdily státní příslušnost obětí, podle agentury DPA ale měla řada z nich přistěhovalecký původ. Podle informací serveru Romea.cz byla jednou z obětí i pětatřicetiletá Romka. Útok už odsoudila řada místních i zahraničních politiků, kteří vyzvali k boji proti extremismu a násilí.

Útočník podle médií pocházel z Hanau. V tomto stotisícovém městě nedaleko Frankfurtu nad Mohanem střílel v místních barech s nabídkou vodních dýmek, oblíbených zejména v arabském světě. Poté odjel domů, kde sebe a zřejmě i svou matku zastřelil. Policisté útočníka vypátrali podle auta, které použil při útěku. Podle místních úřadů měl pachatel legálně drženou zbraň a byl sportovní střelec.

Devět obětí má stejně jako většina zraněných podle agentury DPA migrační kořeny.

Podle zjištění serveru Romea.cz ze sociálních sítí byla jednou z obětí střelby v druhém baru i pětatřicetiletá Romka. Ukazují to videa, která Romové sdílejí na Facebooku.

Smrt Romky potvrdila i Ústřední rada německých Sintů a Romů, která uvedla, že mladá Romka je německou občankou s polskými kořeny. "Ústřední rada a všichni Romové a Sintové v Německu truchlí za zavražděnou mladou ženou, matku dvou dětí. Myslíme zároveň na všechny oběti tohoto pravicového teroristického útoku," uvedl pro média Romani Rose, předseda Ústřední rady německých Sintů a Romů.

Třicetipětiletou Mercedes K. měl útočník zabít výstřelem do hrudi. "Slyšel jsem od příbuzných a přátel, že ji zabili. Nechtěl jsem tomu uvěřit, ale pak jsem viděl videa její rodiny, kde pláčou," uvedl kamarád zavražděné. "Jak se může po holokaustu stále dít něco tak nelidského?" ptá se.

Pět mrtvých mělo podle Ankary turecké občanství. Předseda kurdského sdružení v Německu Ali Ertan Toprak vyzval k rezolutnímu boji proti pravicovému extremismu. "Na toto nebezpečí upozorňujeme už několik let," řekl Toprak podle deníku Bild.

K útoku se vyjádřilo i muslimské sdružení v Německu. "Je načase, abychom se spojili a stáli při sobě v boji proti pravicovému extremismu," citoval deník Bild předsedu koordinační rady muslimů (KRM) Zekeriyu Altuga. Také mluvčí tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana podle německých médií vyzval německé úřady k "maximálnímu úsilí" o vyšetření střelby.

Podle místních médií vyšetřovatelé zkoumají dopis, který údajně pachatel zanechal a z něhož je podle nich vyplývá pravicově radikální motiv. Také podle videa, které podezřelý několik dní před činem zveřejnil na sociálních sítích, měl střelec xenofobní sklony. Podle agentury DPA se negativně vyjadřoval o migrantech z arabských zemí a Turecka.

Hodně toho ukazuje na to, že střelec byl motivován pravicovým extremismem, rasismem a nenávistí k lidem jiného původu, řekla kancléřka Angela Merkelová a dodala, že na závěrečné posouzení činu je příliš brzy. Dnešek označila za nanejvýš smutný den a nedokáže si představit, čím procházejí rodiny a přátelé zastřelených.

Též prezident Frank-Walter Steinmeier čin odsoudil. "Jsem přesvědčen, že velká většina lidí v Německu odsuzuje tento čin i jakoukoli formu rasismu, nenávisti a násilí," napsal prezident v prohlášení.

Steinmeierovi zaslal kondolenční dopis i český prezident Miloš Zeman, který vyjádřil znepokojení nad rostoucím násilím a nenávistí v Evropě. Soustrast Německu vyjádřil na Twitteru i ministr zahraničí Tomáš Petříček. České ministerstvo zahraničí dopoledne na twitteru uvedlo, že podle jeho posledních informací z českého velvyslanectví v Berlíně se tragédie nedotkla českých občanů.

Soustrast blízkým obětí vyjádřili i šéfové Evropské rady, komise i parlamentu. Francouzský prezident Emmanuel Macron zmínil společný boj za "naše hodnoty a ochranu našich demokracií".

Střelec z Hanau v pamfletu oslavuje Němce jako nadřazený národ, útočí na migranty

Útočník sepsal 24stránkový pamflet, z něhož jsou patrné jeho rasistické i paranoidní představy o světě. Podle serveru časopisu Der Spiegel v něm mimo jiné píše o tom, že Němci jsou národem, z něhož vyrůstá to nejlepší na světě, zatímco obyvatele řady jiných zemí je potřeba vyhladit. Obává se také toho, že je dlouhodobě sledovaný. Policie vychází z toho, že text je autentický.

Třiačtyřicetiletý Tobias R. v pamfletu tvrdí třeba to, že si velmi brzy všiml "špatného chování určitých skupin obyvatel,", kritizuje islám jako destruktivní a přistěhovalce jako lidi, které je třeba instinktivně odmítnout. "Naproti tomu svůj vlastní lid jsem poznal jako zemi, z níž roste to nejlepší a nejkrásnější, co tento svět může nabídnout," uvedl. Němci podle něj pozvedli lidstvo jako celek.

V textu dále vyjmenovává více než dvacet zemí, jejichž obyvatele je potřeba zlikvidovat, a zabývá se otázkou, kolik Němců je skutečně "čisté rasy a hodnotných". V tomto kontextu poznamenává, že by si dokázal představit snížení počtu obyvatel o polovinu.

Pamflet jasně ukazuje i na paranoidní myšlenky Němce, který byl přesvědčen o tom, že tisíce Němců jsou sledovány všemocnou tajnou službou, jejíž spolupracovníci dokážou číst myšlenky ostatních a dokonce lidi na dálku řídit. O tom, že je i on sám sledován, přemýšlel už v mládí, jistotu pak podle svých slov získal ve 22 letech.

Pro svou argumentaci Tobias R. využívá i hollywoodské filmy, fotbalového trenéra Jürgena Kloppa nebo přednášky na univerzitě v Bayreuthu. V textu se věnuje i budoucí roli Číny ve světě nebo americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, jehož byl podle Spiegelu příznivec.