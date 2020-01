Odpůrci Kotleby zabránili v Levoči shromáždění extremistické ĽSNS

Shromáždněí proti extremistické ĽSNS v Levoči (FOTO: repro Facebook.com)

Stovky lidí se včera shromáždily na náměstí před radnicí v Levoči na protest proti plánovanému mítinku Kotlebovy ĽSNS. Organizátoři ho v reakci na protesty z "bezpečnostních důvodů" nakonec zrušili. Protest svolala občanská iniciativa Levoča bez nenávisti. Informovala o tom slovenská média.

Shromáždění Lidové strany Naše Slovensko (ĽSNS) bylo ohlášeno na úterý 21. 1. v 16:00. Na stejný čas naplánovala protesty i občanská iniciativa Levoča bez nenávisti. Svůj nesouhlas s ĽSNS přišly vyjádřit přímo před podium stovky místních. "Fašisti běžte domů. My vás tu nechceme. My jsme tu doma," křičeli na kotlebovce obyvatelé Levoče a okolí. Zaznívala i romská hudba.

"Jsem tady, protože jsem přesvědčená, že nestačí jen nadávat na situaci, ale je třeba i něco dělat. Tohle je náš demokratický způsob, jak se postavit a říct, že já s tímhle nesouhlasím, já chci tohle změnit. V žádném případě se neztotožňuji a podle mě je naprosto nepřijatelné souhlasit nebo nevšímat si situací a informací, které komunikuje Lidová strana Naše Slovensko. Není možné, aby v 21. století svolali na náměstí shromáždění, kde by šířili takové nenávistné myšlenky a my se na to jen dívali," sdělila Dnes 24 Levočanka Štefánia.

"Nesouhlasím s tím, že se do popředí dostává strana, která propaguje fašizmus. Podle mě měla být ĽSNS dávno zrušená. Tato strana šíří nenávist," řekla serveru pro změnu Miriam ze Spišské Nové Vsi.

Prý z obav o svou bezpečnost nakonec organizátoři míting zrušili. "Na základě informací, že jsou tu zaplacení lidé, kteří jsou připraveni ublížit účastníkům a s ohledem na bezpečnost přítomných, rušíme mítink a odjíždíme pryč," vyhlásil těsně před plánovaným začátkem Milan Mazurek.