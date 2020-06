Policie v Paříži brutálně zbila při zatýkání čtrnáctiletého romského chlapce. Má přeraženou čelist a málem přišel o oko

Čtrnáctiletý romský chlapec Gabriel Djordjevic, který byl brutálně zbit policií během zatýkání 26. května 2020. (Koláž: Romea.cz)

Před více než dvěma týdny byl v ulicích francouzského města Bondy policií napaden čtrnáctiletý romský chlapec Gabriel Djordjevic. Tento incident se odehrál jen o několik hodin poté, co byl v americkém městě Minneapolis při policejním zásahu zabit George Floyd. Chlapec utrpěl zlomeninu horní čelisti, měl několik zlomených zubů a poraněné oko, které mu zachránila operace. Rodina mladíka se rozhodla podat žalobu na policisty. Celý incident nyní policie prošetřuje.

V noci z 25. na 26. května chtěl Gabriel, spolu se svým kamarádem, ukrást skútr. Když si jich všimli policisté, hned je začali pronásledovat. "Byli celkem čtyři. Jeden z nich mi nasazoval pouta a klečel mi na ramenou. Policistka mi držela nohy, mezitím co mě vousatý policista kopl do obličeje," řekl Gabriel v rozhovoru pro server Loopsider a dodal, že si uvědomuje, že udělal hloupost, ale že to, co mu udělali policisté je hrozné.

Následoval převoz na policejní stanici v Bondy, odkud policisté zavolali matce mladíka a sdělili jí, že byl mladík zadržen za krádež skútru. Podle serveru telegraf volala několikrát matka mladíka na policejní služebnu a ptala se, jestli její syn neutrpěl nějaká zranění a jestli je v pořádku. Vždy jí bylo odpovězeno, že je v pořádku. O několik hodin později matce volali zaměstnanci nemocnice Jean Verdier v Bondy. Lékařská zpráva z nemocnice kam byl poté převezen naznačuje, že chlapec utrpěl zranění na lebce a obličeji. Utrpěl zlomeninu horní čelisti, měl několik zlomených zubů a také musel absolvovat operaci, která mu měla zachránit oko, které bylo po brutálním útoku zasaženo také.

Rodina mladíka podala trestní oznámení na policisty, kteří se tohoto brutálního útoku zúčastnili. "Byla bych raději, aby ho zatkli a poslali do vězení, než aby ho takto zmasakrovali," řekla matka pro server telegraf. V pondělí, 1. června se v Bondy shromáždila stovka lidí, aby protestovala proti zásahu na mladého Roma.

Chlapec, podle rodiny, není po útoku stále v pořádku. "Kdykoliv se nají, okamžitě zvrací a je velmi neklidný. Požadujeme aby byla policie potrestána a požadujeme, aby byli policisté lépe vytrénováni," říká Gabrielův bratr Serif.

Francouzský ministr vnitra Christophe Castaner podle deníku The Guardian očekává, že se situací budou zabývat vnitřní vyšetřovatelé policie. Tvrdí také, že do budoucna budou muset mít policisté viditelně připevněné služební číslo a také budou muset využívat kamery, které mají na výstroji.