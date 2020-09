Prokurátor: Kotleba využil neonacistickou symboliku tak, aby nenechal své příznivce na pochybách, že je neonacista

Marian Kotleba předseda strany ĽSNS, která se otevřeně hlásí k fašistické historii Slovenska. (FOTO: Wikipedia.org)

Trest vězení žádá slovenský prokurátor pro předsedu krajně pravicové opoziční strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) Mariana Kotlebu v procesu, ve kterém Kotleba čelí obžalobě v souvislosti s rozdáváním šeků s údajně extremistickou symbolikou. Žalobce tak učinil v pondělí při své závěrečné řeči před soudem první instance. V případě, že by Kotleba byl pravomocně odsouzen, přišel by také o křeslo poslance parlamentu. Kotleba během líčení vinu odmítl. Obhájce uvedl, že nebyl spáchán trestný čin, a navrhl zprostit politika obžaloby. Závěrečné řeči budou pokračovat 12. října, následně by soud měl vynést verdikt.

Prokuratura obžalovala Kotlebu za to, že v roce 2017 na střední škole v Banské Bystrici předal před téměř 400 pozvanými hosty třem rodinám finanční dar prostřednictvím symbolických šeků. Každý byl na částku 1488 eur (39.700 Kč). Čísla 14 a 88 jsou podle vyšetřovatelů známá a používaná v extremistické symbolice. Dar byl předán v den výročí válečného slovenského státu. Tehdejší Slovenská republika, ke které se LSNS hlásí, byla spjata s nacistickým Německem.

"Využil neonacistickou symboliku tak, aby nenechal své příznivce na pochybách, že je neonacista a neofašista. Jde o úmyslné jednání předsedy politické strany," řekl prokurátor o šecích, které Kotleba předával.

Kotleba, jehož strana LSNS získala v únorových parlamentních volbách zhruba osm procent hlasů, postup vyšetřovatelů ve své kauze během líčení kritizoval. Tvrdil, že vyšetřovatel účelově rozdělil sumu 1488 eur na dvě číslice 14 a 88 a že nezohlednil označení měny.

Kotlebův advokát Tomáš Rosina ve své závěrečné řeči upozorňoval také na údajná procesní pochybení v líčení, čímž by došlo k porušení práv jeho klienta. Namítal například údajně dodatečnou úpravu jednoho znaleckého posudku, dále podjatost historika či porušení zákona při výslechu historiků jako svědků. Právě znalec se ve svém posudku přiklonil na stranu prokuratury a jejího názoru, že čísla 14 a 88 jsou známá a používaná v extremistické symbolice. Soudkyně podle Rosiny zase protiprávně vstupovala do procesu dokazování i do výslechu. V říjnu by měly zaznít závěrečné řeči dalšího Kotlebova advokáta i samotného obžalovaného.

Zmíněné číslo 14 podle slovenské prokuratury odkazuje na počet slov anglické věty pravicového teroristy Davida Lanea, která v překladu zní: "Musíme zajistit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí." Osmička má zastupovat osmé písmeno abecedy, kterým je H, a 88, tedy HH, je považováno za zkrácený tvar nacistického pozdravu Heil Hitler. Také předvolaný znalec u soudu dříve vypověděl, že číslice 14 se v extremistické scéně používá v rasistickém kontextu a u čísla 88 jde o zmíněný nacistický pozdrav.

Soudkyně dříve oznámila, že obžalobu v Kotlebově případu bude možná posuzovat podle přísnějšího ustanovení trestního zákona, než navrhovala prokuratura. Žalobce se v závěrečné řeči přiklonil ke zmíněné možnosti a navrhl soudu, aby Kotlebovi za trestný čin založení, podpory a propagace hnutí směrujícího k potlačení základních práv a svobod uložil trest v dolní polovině příslušné trestní sazby. Ta činí čtyři až osm let vězení. Podle původní obžaloby Kotlebovi hrozilo nanejvýš tříleté vězení.