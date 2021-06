Nebývalá vlna solidarity s českými Romy. Po celé Evropě probíhají protesty kvůli smrti Stanislava Tomáše

Demonstrace před velvyslanectvím ČR v rumunské Bukurešti 29. 6. 2021 proti policejnímu zákroku v Teplicích, po němž zemřel Stanislav Tomáš (FOTO: Aresel)

Případ Stanislava Tomáše, který zemřel v sobotu 19. června po policejním zákroku v Teplicích, vyvolal reakce i v zahraničí. Protestní setkání se konaly v Německu, Rakousku, Irsku, Španělsku, Francii nebo v Rumunsku.

Až 400 lidí se sešlo dnes před českým velvyslanectvím v rumunském hlavním městě Bukurešti. Někteří protestující na sobě měli trika s nápisem "Rasismus zabíjí". Jedním z požadavků protestujících bylo nezávislé prošetření mužovy smrti.

"Jeden z našich (...) byl brutálně zabit policií. Je to důkaz, že existuje brutalita proti Romům," řekl Banu Ionut Alin z nevládní organizace Aresel. "Důvod, proč jsme dnes vyšli do ulic, je ten, že tento institucionalizovaný rasismus je přítomen čím dál víc. Je to rostoucí trend extremistického přístupu vůči romské komunitě," řekl Alin. "Je nás hodně, máme sílu a budeme se stavět na odpor proti všemu, abychom odpověděli na institucionální rasismus," dodal.

Už v pátek 25. června uspořádala protest proti rasismu před českou ambasádou v Berlíně organizace Roma Trial. Podpořily ho romské nevládní organizace i neromské organizace zabývající se bojem proti rasismu, zúčastnil se ho i politický analytik a obhájce práv Romů z Nadace otevřené společnosti Benjamin Ignác.

V sobotu 26. června proběhl protest proti rasismu a diskriminaci vůči Romům v Dublinu a setkání v Madridu.

V neděli 27. června zorganizovala spolu s dalšími organizacemi romská studentská asociace Romů a Romek (HÖR - Hochschüler innenschaft Österreichischer Roma und Romnja) setkání ve Vídni. Přítomní na konci akce zapálili svíčky před památníkem Marcuse Omofumy, nigerijského žadatele o azyl v Rakousku, který během deportace zemřel na následky policejní brutality a jeho smrt se stala symbolem protirasistických hnutí v zemi.

K protestu nazvanému proti policejní brutalitě v Evropě, který organizoval úřad europoslance Romea Franze za přítomnosti europoslance Petra Polláka, se připojila i organizace ERGO Network ve Štrasburku před budovou Evropského parlamentu.