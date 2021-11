Průzkum: Polovina Britů neví, že při holokaustu zavraždili šest milionů Židů

Ilustrační FOTO: yeowatzup, Flickr.com

Nejméně polovina Britů neví, že během holokaustu nacisté zavraždili až šest milionů Židů. Vyplývá to z nového průzkumu, o kterém informoval list The Guardian. Přes 50 procent respondentů se také domnívá, že holokaust dnes zajímá méně lidí než dříve a že věří, že něco podobného by se mohlo v budoucnu opakovat.

Téměř čtvrtina Britů si myslí, že během holokaustu zavraždili dva miliony Židů nebo méně a více než polovina neví, že toto číslo dosáhlo šesti milionů. Celkem 67 procent respondentů se mylně domnívalo, že britská vláda Židům umožnila emigrovat do Spojeného království, i když jim na začátku druhé světové války de facto zavřela dveře.

Až 76 procent respondentů nevědělo, co byly takzvané kindertransporty, díky kterým se do Británie dostalo téměř 10.000 židovských dětí. Z průzkumu, který nechala zpracovat organizace Claims Conference, která zastupuje oběti nacistické zvůle a jejich potomky, rovněž vyplynulo, že naprostá většina respondentů (89 procent) o holokaustu určitě slyšela. Tři čtvrtiny dotazovaných věděly, že se jedná o hromadné vraždění Židů.

Celkem 57 procent Britů se domnívá, že o holokaust se dnes zajímá méně lidí než dříve, a 56 procent věří, že by se mohlo opakovat něco podobného.

Až 91 procent respondentů ze Severního Irska si myslí, že je důležité pokračovat ve výuce o holokaustu, a podobně jsou na tom i lidé v Anglii a Walesu (88 procent) či ve Skotsku (86 procent).

Organizace loni provedla podobný průzkum na mladých Američanech ve věku 18 až 39 let. Vyplynulo z něj, že dvě třetiny mladých Američanů neví, že nacisté zavraždili šest milionů Židů. Celkem 23 procent respondentů také věřilo, že holokaust je buď mýtus, nebo se přehání. Až 48 procent z nich nedokázalo vyjmenovat jediný koncentrační tábor. Jeden z osmi dotazovaných o holokaustu nikdy neslyšel.

Britové si ve znalostech o vyhlazovacích táborech vedli o něco lépe. Žádný tábor nedokázalo pojmenovat 32 procent respondentů. Výsledky jsou založené na dotazování 2000 respondentů starších 18 let.

"Jsme velmi znepokojeni, že vidíme hluboké mezery ve znalostech o holokaustu v této i v předchozích studiích, včetně událostí spojených s Velkou Británií. Přesto je velmi silně vidět, že drtivá většina britských respondentů říká, že o holokaustu by se mělo vyučovat ve školách," uvedl předseda organizace Gideon Taylor. "Celkem 88 procent věří, že je důležité pokračovat ve výuce, částečně proto, aby se to neopakovalo. To je věc, na kterou musíme zaměřit svou energii. Vzdělání nejen zaplní mezery ve znalostech o holokaustu, ale přispěje také k lepším a empatičtějším občanům,“ dodal.