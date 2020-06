První žena a navíc první Romka v předsednické pozici. Irena Biháriová povede hnutí Progresivní Slovensko

Irena Biháriová

Předsedkyní hnutí Progresivní Slovensko (PS) se stala Irena Bihariová. Zvolili ji delegáti hnutí na sněmu, který se konal elektronicky v sobotu. PS o tom informuje na sociální síti. Jejím protikandidátem byl Michal Truban. Výsledek byl velmi těsný a Trubana dělilo od předsednické židle jen 6 hlasů.

Bihariová získala 105 hlasů, Truban 100 hlasů. Předsednické křeslo zůstalo prázdné po tom, když se Truban vzdal funkce po prohraných parlamentních volbách. Progresivní Slovensko se v koalici se stranou Spolu nedostalo v posledních volbách do parlamentu. Jako koalice potřebovali totiž získat alespoň 7 procent hlasů, ale těsně na tuto metu nedosáhli.

Bihariová po vítězství poděkovala kolegům a zdůraznila, že stranu čeká hodně povinností. "Čeká nás nelehké období, ve kterém si uvědomuji svou odpovědnost za to, aby se hnutí neztratilo z veřejnosti, aby i přes mimoparlamentní pozici dokázalo představovat odbornou a konstruktivní alternativu vůči současné vládě. Čeká nás i množství práce uvnitř hnutí, na kterou v hektické kampaní nezbýval čas," uvedla nová předsedkyně Progresivního Slovenska Irena Bihariová na sociální síti.

Irena Biháriová je první žena a navíc první Romka v předsednické pozici. "Pokud celou kampaň vyprávím veřejnosti, že Slovensko má na víc, nemusíme se neustále utápět ve svých komplexech a můžeme si klást mnohem vyšší cíle, pokud by pak progresivní strana nezvládla zvolit si ženu a Romku, tak by to mohl být i reputačný fail. Naše členská základna to vzala jako přirozenou věc, že kdo jiný by měl nastavit trend v tom, že si postaví do čela ženu a Romku, ne-li progresivní strana. Stále jiným říkáme, aby zlepšili přístup ženám do politiky, byli inkluzivní, inspirovali se prezidentkou, tak to musí být v první řadě vidět i na naší interní politice," uvedla v rozhovoru pro Denník N Biháriová.

"Gratuluji nové předsedkyni Ireně Biháriové ke zvolení. Přesně tak, jak jsem řekl, budu ji a celé Progresivní Slovensko z celých sil nadále podporovat a pracovat pro naše hnutí a pro naše voliče," poblahopřál Biháriové její oponent Michal Truban.

Irena Bihariová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského. Začala se zabývat problematikou extremistických trestných činů. Od roku 2009 vede sdružení Lidé proti rasismu. V roce 2019 byla zvolena místopředsedkyní hnutí Progresivní Slovensko. V parlamentních volbách v únoru 2020 kandidovala na čtvrtém místě kandidátky koalice PS/Spolu. Ve volbách získala 46 798 hlasů, koalice se však těsně do parlamentu nedostala.