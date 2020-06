Smrt George Floyda: Pietní shromáždění, k vraždě se vyjadřují státníci z celého světa, videa ukazují brutální zásahy policistů proti pokojně protestujícím

V Minneapolisu proběhlo 5. 6. 2020 pietní shromáždění k uctění památky minulý týden během policejního zákroku zavražděného George Floyda.

V Minneapolisu proběhlo pietní shromáždění k uctění památky minulý týden během policejního zákroku zavražděného George Floyda. Každý žádá spravedlnost pro George Floyda a spravedlnosti se mu dostane. Prohlásil na shromáždění Floydův bratr Philonise Floyd. Právní zástupce rodiny Benjamin Crump řekl, že Floyda zabila pandemie rasismu a diskriminace. mezitím pokračují v USA ale i v dalších zemí protesty proti rasismu a policejnímu násilí. K Floydově smrti se vyjadřují i nejvyšší představitelé různých zemí. Například německá kancléřka Angela Merkelová označila jeho smrt za vraždu.

"Všichni tito lidí přišli, aby viděli mého bratra. A je úžasné, že dojal srdce tolika lidí," řekl Philonise Floyd. "Každý chce spravedlnost, všichni žádáme pro George spravedlnost. Dostane ji, dostane ji," prohlásil Philonise Floyd, který o bratrovi řekl, že ho lidé měli rádi, neboť s nimi jednal, jako by byli výjimeční. "Cítili se, jako by byli prezidentem," uvedl o pocitu, který podle něj při kontaktu s Georgem lidé měli.

Crump na vzpomínkovém setkání řekl, že k dosažení spravedlnosti pro Floyda bude nutné jednotné úsilí nejen v soudní síni, ale i mimo ni. "Nebyla to koronavirová pandemie, co George Floyda zabilo. To, co George zabilo, byla jiná pandemie, kterou v Americe příliš dobře známe, byla to pandemie rasismu a diskriminace," uvedl.

Piety se mimo jiné zúčastnili reverend Jesse Jackson bojující za občanská práva, Martin Luther King mladší, který je stejnojmenným synem někdejšího známého černošského pastora a bojovníka za rasovou rovnoprávnost či senátorka za stát Minnesota Amy Klobucharová. Floydův pohřeb je plánován na 9. června v Houstonu, kde vyrůstal a dlouho žil.

Merkelová považuje Floydovu smrt za vraždu a vyzývá k usmíření

Německá kancléřka Angela Merkelová označila smrt amerického černocha George Floyda za vraždu a zároveň vyzvala americké činitele k usmíření. "Vražda George Floyda je opět něčím opravdu, opravdu strašným," řekla Merkelová. "Co si nyní počít? Rasismus je něco strašného. Společnost ve Spojených státech je velmi rozdělená," uvedla v televizi ZDF.. "Má očekávání od politiky stále jsou, že se pokusí o sjednocení a usmíření," řekla.

Na dotaz, zda Trumpovo jednání přispělo k rozpolcení národa, kancléřka odpověděla, že jeho politický styl je velmi kontroverzní. "Spolupracuji se zvolenými prezidenty z celého světa a samozřejmě i s tím americkým. Doufám, že do této země dokážeme vrátit klid," dodala.

Do nepokojů v USA podle vlády zasahují zahraniční síly

Podle amerického ministra spravedlnosti William Barra, který z titulu své funkce zastává i post generálního prokurátora USA, do nepokojů, které se šíří po celém USA zasahují zahraniční aktéři snažící se ovlivnit všechny znesvářené strany. Řekl rovněž, že federální bezpečnostní sbory se zaměřily na vypátrání podněcovatelů násilných akcí. Dodal, že protesty spojené s pietou za Floyda se ve svůj prospěch snaží ukrást radikální skupiny včetně krajně levicového hnutí Antifa. Toto hnutí za strůjce násilností považuje americký prezident Donald Trump.

"Jsme svědky toho, jak se zahraniční aktéři na všech stranách snaží rozdmýchat násilí," řekl Barr o protestech.

Podle Barra je nepopiratelné, že mnozí Afroameričané ztratili důvěru v justiční systém Spojených států. "To se musí změnit," řekl. Zároveň zdůraznil, že násilí cestou ke změně není.

"Zatímco mnozí mírumilovně vyjadřují svůj hněv a žal, jiní se zmocnili protestů cestou násilí," řekl ministr spravedlnosti. "Takové nesmyslné anarchistické činy nejsou uplatněním práv podle prvního dodatku (americké ústavy)," řekl. První dodatek americké ústavy zaručuje svobodu projevu a shromažďování.

Násilnosti doprovází podle Barra také zločiny, jejichž cílem je vystrašit spoluobčany a zastrašit společnost. Přislíbil, že federální úřady strůjce podobných akcí dopadnou, a poznamenal, že kvůli násilí a rabování federální bezpečnostní složky dosud zadržely 51 lidí.

Ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christopher Wray zdůraznil, že úřady se nijak nesnaží bránit poklidným protestům v konání, násilné demonstrace jsou ale nepřijatelné a musí skončit. Podobně jako Barr prohlásil Wray, že radikální anarchistická uskupení, jako je Antifa, protesty zneužívají k násilnostem a prosazování svých extremistických postojů.

K Floydově případu Wray řekl, že FBI zahájil vyšetřování toho, zda čtveřice nyní již bývalých minneapoliských policistů při zatýkání neporušila jeho federální práva. "S vyšetřováním postupujeme rychle," uvedl. Pokud by vyšetřovatelé zjistili porušení federálních zákonů, hrozila by zasahujícím policistům federální obvinění, nyní čelí trestnímu řízení na úrovni státu Minnesota.

Policisté v Buffalu vážně zranili 75letého muže, ukazuje video

Mezitím se na sociálních sítích objevují videa z brutálních zásahů policistů proti pokojně protestujícím občanům. Například dva policisté v Buffalu v americkém státě New York byli postaveni mimo službu poté, co se ve čtvrtek na internetu objevilo video, které zachycuje, jak shodili na zem 75letého muže.

Video v Buffalu natočil zpravodaj místní rozhlasové stanice WBFO a umístil ho na twitter. Snímek zachycuje vysokého bělocha s šedivými vlasy, který se blíží k postupujícím těžkooděncům. Jeden policista do něj následně strčí obuškem a druhý rukou a muž spadne na záda. Poté je slyšet prasknutí a muži začne téct z rány na hlavě krev.

"Video mne hluboce znepokojilo," uvedl starosta Buffala Byron Brown. "Po dnech pokojných protestů a několika jednáních, která jsem měl s policejném vedením a zástupci veřejnosti, je tato událost deprimující," dodal. Podle Browna je muž ve vážném, ale stabilizovaném stavu v nemocnici.

Na videu z Buffala je vidět, jak většina policistů dál postupuje kolem muže ležícího na zádech. Strážník, který do něj strčil obuškem, se ale nad ním začal sklánět, než mu kolega naznačil, aby šel dál. V pozadí je slyšet, jak někdo přivolává zdravotníky.

Dva zdravotníci podle WBFO následně pomohli muži do sanitky. Policie poté uvedla, že senior utrpěl zranění, jelikož zakopl a spadl. Policejní komisař Byron Lockwood podle starosty Browna nařídil, aby bylo zahájeno vyšetřování.

Ve Spojených státech propukly rozsáhlé demonstrace poté, co minulý týden v pondělí po policejním zásahu zemřel v Minneapolisu černoch George Floyd. Policista, který zadrženému téměř devět minut klečel na krku, ačkoli si muž stěžoval, že nemůže dýchat, byl obviněn z vraždy. Další tři policisté čelí obvinění z napomáhání k vraždě. Všichni čtyři již byli z policejních řad propuštěni.