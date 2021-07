"Špíny cikánské," muž bezdůvodně rasisticky zaútočil na skupinu Romek a romských dětí

Napadené romské ženy a děti (FOTO: repro video TV JOJ)

Neznámý muž měl na východním Slovensku v Kalinově slovně i fyzicky zaútočit na romské ženy a jejich děti. Nejmladšímu dítěti byly 4 roky a od narození trpí dětskou mozkovou obrnou. Informovala o tom v reportáži televize JOJ.

Čtyři romské ženy a deset dětí chtěly strávit příjemné odpoledne u vody, ale skupinku zničehonic nejdříve slovně a pak i fyzicky neznámý mladý muž. Rozčílil ho prý nepořádek na břehu jezera, se kterým však Romové a Romky neměli nic společného.

"Někdo si tam den před tím griloval, pak tam byly rozbité láhve od alkoholu, plechovky. A on přišel s tím, abychom si to my uklidily. Vulgární hrozně křičel. Špíny cikánské," popsala incident pro televize Joj jedna z Romek. Ženy ho prý slušně upozornily, že smetí nepatří jim. Následně muž na děti a ženy zaútočil i fyzicky.

"Nevím co je to za člověka. Nejdříve napadl sestru, dceru, nás, děti," pokračovala v popisu události Romka s tím, že muž útočil velkým klackem.

"Do mě dvakrát strčil a pak i s malou jsme skončily v ohništi. Dostala jsem hrozný šok. Nevěděla jsem co má dělat, křičela jsem," dodala.

Romek se zastali pouze dva další návštěvníci a ti se stali také terčem útoku agresivního muže, který Romkám rozbil tři telefony a naházel věci do vody.

Napadení mají modřiny, odřeniny a škrábance. Jedna z Romek má poraněné rameno a je kvůli tomu v pracovní neschopnosti.

"V případě poškozené, které měli být podle předběžné lékařské zprávy způsobené zranění s dobou léčby do 42 dní, jsme začali trestní stíhání pro přečin ublížení na zdraví," informovala televizi JOJ mluvčí policejního sboru Petra Kováčiková. V případě další poškozené objasňují policisté věc jako přestupek proti občanskému soužití.

VIDEO