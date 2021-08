Titul "Učitel bez předsudků" získala na Slovensku romská učitelka!

Jana Pierová (FOTO: Facebook Jany Pierové)

Romská učitelka Jana Pierová získala před několika dny za svoji pedagogickou práci titul „Učitel bez předsudků“ a šek na 1000 euro.

Jana Pierova působí na Základní škole Podsadek v Staroľubovnianském okrese, kde se věnuje vzdělávání romských žáků.

"3. června jsem dostala email se sdělením, že jsem získala titul Učitel bez předsudků. Nechápala jsem, o co jde a myslela jsem si, že je to nějaký žert, " s úsměvem pro server 24dnes.sk říká učitelka Jana Pierová, kterou žáci ve škole velmi podporují a mají ji rádi.

""Chtěla bych poděkovat všem, kteří si všimli mé práce. Je to pro mě velká pocta a motivace, abych se posouvala vpřed. Je to pro mě zadostiučinění, že svou práci dělám zřejmě dobře. Zároveň je motivace hnací silou pracovat dále. Občas jsem měla pocit, každý to jednou možná zažil, že nemá smysl dělat věci nad rámec, ale právě takové okamžiky jako kdyby člověka probudily z apatie a získá elán do další práce a může ji opět dělat s radostí, odhodláním, ale zejména s pocitem, že je užitečná.""

Kvalitní práci pedagogů ocenil na sociální síti i předseda vlády Eduard Heger u příležitosti vyhlášení výsledků ankety Zlatý Amos o nejoblíbenějšího učitele na Slovensku.

"Tyto lidi je potřeba náležitě ocenit a odměnit, protože jsou to oni, kdo má na děti a žáky pozitivní vliv," uvedl slovenský premiér.

"Mamka s manželem jsou na mě velmi hrdí. Věřím, že stejně tak můj tatínek, který je v nebíčku, protože to byl právě on, kdo ve mě věřil asi nejvíce. Já jsem zase hrdá na svou rodinu, na manžela a na mé děti a jsem šťastná, že mohu být pro mé syny pozitivním vzorem, "dodává oceněná učitelka, která působila i jako speciální pedagožka v křížovém středisku a lektorka v oblasti inkluzivního vzdělávání v Metodicko - pedagogickém centru v Prešově.

V současnosti se věnuje i Storytellingu (vyprávění příběhů) a dramatické výchově ve vzdělávání.