Výzkum: Až 80 procent lidí v osadách je odkázaných na půjčování si peněz

Osada na Slovensku. Ilustrační foto Archiv Romea.cz.

Průměrná domácnost v romské osadě má čtyři členy. Je poměrně mladá, průměrný věk lidí ve slovenských osadách je zhruba 25 let a jen vzácně v nich najdeme seniory nad 65 let. I toto ukázal výzkum národního projektu Zdravé komunity. Probíhal tři roky, realizovali ho odborníci z Lékařské fakulty Univerzity PJ Šafárika v Košicích a pokryl přibližně tři čtvrtiny všech vyloučených romských lokalit na Slovensku. Informují o tom Aktuality.sk.

V podrobnějších číslech: data výzkumníci získávali ve 450 vyloučených lokalitách, ve více než 250 obcích, a to převážně v Banskobystrickém, Košickém a Prešovském kraji. Na životní podmínky se s pomocí zdravotních asistentů ptali téměř 15 tisíc lidí.

"Nejdůležitější z toho, co tento výzkum ukazuje detailně, jsou nesmyslné představy o tom, že existují plošná, zázračná řešení, co udělat v komunitách, o kterých se často uvažuje jako o celku. I v rámci velmi malých území totiž existují velké rozdíly v kombinacích problémů, které mají jednotlivé osady, "shrnul na prezentaci výsledků vedoucí výzkumu, antropolog Andrej Belák.

Výzkum se zaměřil na několik aspektů života Romů v osadě.

Data například ukázala, že

ve zkoumaných 450 lokalitách žije přes 180 tisíc lidí, a to ve zhruba v 32-tisíc domácnostech.

Romské rodiny nejsou většinově mnohočetné, jedna rodina má v průměru čtyři (4,6) členy.

Na jednu obec připadají v průměru dvě vyloučené lokality.

Do tisíce obyvatel mají tři čtvrtiny osad.

Průměrný věk v osadách je 25 let. Senioři tvoří jen pět procent populace zkoumaných osad.

Zhruba polovinu obyvatel tvoří děti. Téměř 60 procent z nich navštěvuje speciální školy.

Výzkumníci se v osadách zaměřovaly i na otázky životního stylu:

po výplatě nebo dávkách si nedopřeje syrovou zeleninu nebo ovoce kolem 14 procent domácností, před výplatou skoro 27 procent. Polovina dotázaných přitom uvedla, že by rádi jedli více ovoce a zeleniny. Do obrovské míry je to pravděpodobně ovlivněno finanční situací.

Průměrný legální příjem domácnosti je měsíčně 511 eur, v případě jednotlivce je to 81 eur v průměru na měsíc.

„Potvrdila se nám i skrytá epidemie, skoro v každé desáté domácnosti někdo pravidelně užívá léky na psychiku. Lidé mají vypracované strategie, jak se dostat i k lékům na předpis a ve velkém to berou. I kvůli psychické zátěži, zejména ženy,“ upozornil Belák.

Přiznán status hmotné nouze má polovina domácností, třetina lidí je dlouhodobě nezaměstnaná. Invalidní důchod se pobírá v 15 procentech domácností, 20 procent domácností si nedokáže tvořit úspory. Až 80 procent domácností si peníze musí půjčovat nelegálními způsoby.