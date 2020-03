Výzva k přihlášení na stáž u OBSE v Praze anebo ve Vídni otevřena do 16.3

Ve dnech 19. – 30. září 2016 Úřad pro demokratické instituce a lidská práva pořádá ve Varšavě tradiční Implementační setkání lidské dimenze (Human Dimension Implementation Meeting - HDIM) Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE; anglicky Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE) má do 16. března 2020 otevřenou výzvu k přihlašování na stáž do různých oddělení Sekretariátu ve Vídni a Dokumentačního centra v Praze. Stáž v rozsahu 3ִ–6 měsíců je určena pro 30 stážistů, kteří mají na výběr z 27 pozic v administrativních a programových sekcích.

OSCE je mezivládní organizace s 57 členskými zeměmi v Evropě, Severní Americe a ve Střední Asii zaměřená na bezpečnost a politickou stabilitu států - i Česká republika je účastnickým státem OBSE. Jejím cílem je spolupráce v oblasti identifikace vojenských, politických, ekonomických, environmentálních a sociálních rizik a prevence a řešení problémů z nich vyplývajících.

Do její agendy patří např. kontrola zbrojení, lidská práva, práva menšin, environmentální práva, demokratizace, strategie v oblasti udržování pořádku či boj proti terorismu. Stáž je příležitostí nejen pro rozvíjení profesionálních dovedností a získání praxe v mezinárodní organizaci, ale také navazování kontaktů.

Pro studenty či čerstvé absolventy bylo by to skvělou volbou. Stážista v přihlášce může uvést tři preferované oblasti ze seznamu, které se liší v závislosti na vybraném oddělení.

Obecně stážisty mohou očekávat následující typy činností:

psaní výzkumných článků, reportů, tvorba prezentací

asistence při koordinaci a implementaci projektu, např. psaní projektového záměru či reportu, tvorba rozpočtu

výzkum za účelem revize právních dokumentů a tvorby právních hledisek, monitorování médií, tvorba finančních či jiných analýz o podpora při organizování událostí, pracovních schůzek, tiskových konferencí, kulatých stolů atd.

správa webu, tvorba audio-vizuálního materiálu pro sociální média, tvorba propagačních materiálů

účast na jednacích schůzích OBSE, tvorba záznamů z jednání

podpora denního provozu administrativních sekcí jako lidské zdroje, finanční oddělení, IT oddělení…

osobní asistence poskytovaná senior manažerům: úkony spojené s pracovními cestami a přípravou na jednání

Podmínky pro přihlášení

věk do 30 let

statut studenta – studium posledního či vyššího ročníku bakalářské či magisterského programu nebo statut čerstvého absolventa – studium ukončené maximálně před 2 roky

plynulá znalost angličtiny v mluvené i psané formě

počítačová gramotnost

výhodou je i předchozí pracovní zkušenost v dané oblasti a znalost dalších oficiálních jazyků OBSE, především ruštiny

Přihlašovací formulář naleznete zde. Jako součástí přihlášky je vyžadován motivační dopis.

Pro více informací o struktuře a práci Sekretariátu, klikněte zde. Pokud vás zajímá, jak stáž hodnotí současní a minulí stážisté, můžete shlédnout propagační video zde.