Židovské obce protestují proti rasistickému projevu Viktora Orbána. Ten uvedl, že Maďaři se nechtějí stát národem smíšené rasy

Viktor Orbán (FOTO: Wikimedia Commons, Elekes Andor)

Federace židovských obcí v Maďarsku uvedla, že premiér Viktor Orbán vyvolal "vážné obavy v židovské komunitě", když v sobotu prohlásil, že "Maďaři se nechtějí stát národem smíšené rasy". Předseda federace András Heisler požádal o schůzku s Orbánem, uvedla agentura Reuters a dodala, že vyjádření maďarské vlády se dosud nepodařilo získat. Agentura DPA charakterizovala Orbánův projev jako "otevřeně rasistický" a uvedla, že se maďarský premiér také dočkal kritiky od liberální opozice.

Nacisté během holokaustu za druhé světové války systematicky vyhladili více než půl milionu maďarských Židů. V současnosti žije v Maďarsku asi 75.000 až 100.000 Židů, většinou v Budapešti.

"Na základě našich historických zkušeností a příběhů našich rodin je důležité pozvednout hlas proti zavádějícím projevům v maďarském veřejném životě, které jsou náchylné vyvolávat nedorozumění," uvedla v prohlášení federace židovských obcí (Mazsihisz).

Orbán v sobotním projevu v Rumunsku řekl, že mezinárodní levice v západní Evropě "používá fintu, ideologickou lest: tvrzení - jejich tvrzení - že Evropa je ze své podstaty osídlena národy smíšené rasy".

"Existuje svět, ve kterém jsou evropské národy smíšené s těmi, kteří přicházejí z mimoevropských zemí. To je svět smíšených ras," řekl Orbán. "Ale existuje náš svět, kde se lidé z Evropy mísí mezi sebou, pohybují se, pracují a přemisťují. Takže například v Karpatské kotlině nejsme rasoví míšenci: jsme prostě směs národů žijících v naší evropské vlasti. Za to jsme vždy bojovali. Jsme ochotni se smísit jeden s druhým, ale nechceme se stát národy smíšené rasy," prohlásil podle Reuters.

Koncept různých lidských ras, používaný mimo jiné nacisty, je vědecky neudržitelný a je součástí rasistických pohledů na svět. Tato ideologie nesprávně připisuje vlastnosti celým skupinám lidí na základě fyzických odlišností, jako je barva pleti, napsala DPA a připomněla, že za druhé světové války nacisté ve spolupráci s maďarskými kolaboranty deportovali kolem půl milionu maďarských Židů do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Většina z nich tam zemřela v plynových komorách.

Orbán se proto dočkal kritiky i za další pasáž svého projevu, ve kterém si vzal na mušku návrh Evropské komise, aby každý snížil spotřebu plynu o 15 procent. "Nechápu, jak by se to mělo prosazovat, ačkoli na to existuje německé know-how, myslím, že z minulosti," poznamenal premiér podle DPA.

Maďarská liberální europoslankyně Katalin Csehová dnes na twitteru přeložila tento premiérův výrok do angličtiny a dodala: "Ano, to je vtip o plynu a nacistickém Německu."

"Hovořit o rase a etnické čistotě, a to zejména v tak smíšeném regionu, jakým je střední a východní Evropa, je nebezpečné," zareagoval na Orbánův projev na twitteru rumunský eutoposlanec Alin Mitutsa.

Jazyk Orbánova projevu se zdá být vytvořen tak, aby absorboval politiku krajní pravice, jejíž řady opustila opoziční strana Jobbik, zmírňující své postoje za cenu ztráty valné části voličské podpory, poznamenal Reuters. Orbán se již dříve zmiňoval o zachování "etnické homogenity", tvrdě brojil proti přistěhovalectví a dokonce postavil proti migrantům plot z ostnatého drátu na jižní hranici Maďarska. Zavedl také zákony zaměřené proti ochráncům lidských práv. Protimigrační politika pomohla Orbánově straně Fidesz vyhrát volby v letech 2018 a 2022, ale také vedla ke střetům s Evropskou komisí.

Ačkoliv Orbán je politik krajní pravice a zejména od roku 2015, kdy Evropa zažila výjimečný příliv migrantů, jeho strana Fidesz a on sám otevřeně používají protimigrační rétoriku, poprvé se tak otevřeně a veřejně maďarský premiér přiznal k rasismu, napsal polský opoziční list Gazeta Wyborcza.