DNES: Jan Bendig promluvil ve 13. komnatě o chudobě, životě v ghettu, úspěchu v SuperStar i záchvatech panické ataky

Jan Bendig a moderátorka ČT Martina Hynková Vrbová (FOTO: Česká televize)

Chudoba, život v ghettu, šikana ve škole a pak úspěch v soutěži SuperStar. Jan Bendig v novém dílu pořadu 13. komnata promluvil i o hledání vlastní identity a o boji se silnými záchvaty paniky. Pořad odvysílá Česká televize dnes od 21:15 na ČT 1.

Zpěvák Jan Bendig se narodil v roce 1994 do velké romské rodiny s několika dětmi, a když matka i otec přišli o práci, rodina se musela přestěhovat do ghetta a žila v chudobě. Honza se sourozenci často chodil spát hladový. V zoufalé finanční situaci dokonce rodiče dali jednu z dcer k adopci. Ani ve škole to Honza neměl dobré. Jako Rom zažíval šikanu ze strany spolužáků.

„Táta s mámou přišli o práci. Každý den sháněli po příbuzných peníze na jídlo. Táta pak odjel do Anglie a my jsme tu zůstali chvíli sami. Měli jsme často hlad. Tajně jsme chodili se sourozenci krást jídlo do supermarketu. Maso, těstoviny, brambory, všechno možné. Strašně se za to stydím. Ale tak to prostě bylo,“ vzpomíná Jan Bendig v pořadu 13. komnata.

V roce 2006 se nezaměstnaní a zoufalí rodiče rozhodli odejít do Liverpoolu, kde žila tátova sestra a jejich život se obrátil k lepšímu. V Anglii táta se syny založil úspěšnou kapelu Gipsy brothers.

Honza po překonání obrovské trémy vynikl jako zpěvák, a tak se otec rozhodl ho přihlásit v roce 2009 do Česko Slovenské Superstar. Honza uspěl a postupoval soutěží k finále. Rodina rozhodla Honzu v soutěži podpořit a přestěhovat se zpět do Čech.

Po skončení soutěže se z Honzy stal známý zpěvák a poprvé v životě měl peníze, které si sám vydělal. V šestnácti letech si sám platil studia na soukromé Mezinárodní konzervatoři i byt v centru Prahy. Na konzervatoři se šťastnou náhodou setkal se svou sestrou, která byla jako dítě adoptována náhradními rodiči.

Bohužel Honza Bendig vzhledem k svému mládí i prostředí, z kterého pocházel, nedokázal s penězi hospodařit a časem přišel na mizinu. Postupně si také uvědomil, že je gay. Hledání vlastní identity, finanční nejistota a stres pravděpodobně odstartovaly silné záchvaty panické ataky.

"Před pěti lety jsem měl co dělat abych nespáchal sebevraždu. Ano, až tak špatný to se mnou bylo. Pět let zpátky kdy jsem na koncertech na lidi házel úsměvy, povídal si s fanoušky, objímal je a pokoušel jsem v lidech vyvolat pozitivní pocit, že je vše ok…ale v mé hlavě se honila ta nejhorší možná myšlenka. Prožíval jsem totiž svoje nejhorší životní období, kdy se z minuty na minutu, bez jakékoliv příčiny můj psychický stav zhoršil a já nemohl ani dýchat nebo komunikovat s okolím. A nikdo nevěděl jak dlouho tenhle stav potrvá," pospal své tehdejší pocity Bendig na sociální síti.

Z životní krize mu pomohl až Lukáš, s kterým se Honza seznámil a stali se z nich nejdříve životní a později i pracovní partneři. Společně se jim podařilo nastartovat novou Honzovu muzikantskou kariéru. Stal se oblíbeným zpěvákem a v komunitě Romů je považován za Megastar. Se záchvaty paniky, které se díky nabité životní jistotě zmírnily, se naučil vyrovnávat.