KHAMORO 2021: Koncerty nejen tradiční romské hudby vrcholí letošní ročník romského světového festivalu

Khamoro 2017 (FOTO: Slovo 21)

Letošní 23. ročník největšího romského festivalu, jehož pořadateli jsou Slovo 21 a Studio Production Saga, vrcholí již tento týden hudebními koncerty tradiční hudby v holešovické La Fabrice a nedělním galakoncertem všech hudebních kapel a souborů v pražském Roxy.

Ještě před těmito koncerty ovšem proběhne ve středu, 22. září od 19 hodin v Gauči ve Stromovce velkolepá Khamoro party, na které zahraje a zazpívá jedna z největších hvězd romské hudby, Tomáš Botló. Jeho skladby mají na Youtube několikamilionová shlédnutí, kromě sólových projektů je úspěšná jeho spolupráce s dalšími hvězdami, Igorem Kmeťem nebo Refew.

VIDEO

Na Khamoro party také zahraje devítičlenná kapela Romana "Zorby" Horvátha známého především z kapely Terne Čhave. Autorské skladby vycházející z romské tradiční hudby a velký ansámbl skvělých hudebníků je zárukou kvality.

V pátek proběhne od 19 hodin v La Fabrice první ze dvou koncertů tradiční hudby, na němž se představí trojice hudebních uskupení. První zahraje tuzemská romská kapela Čhave Romane CZ vedená virtuózním akordeonistou Patrikem Eliášem. Energický a originální mix gypsy swingu a tradiční romské hudby, to je doména holandských La Manouche. Koncertní večer pak uzavřou zběsilé rytmy rumunské dechovky Zuralia Orchestra.

V sobotu od 12 hodin se v centru uskuteční tradiční defilé všech účastníků festivalu.

Večer pak od 19 hodin zahrají v La Fabrice kapely z dalších čtyř zemí. V naprosto netradičním spojení pod názvem AndaluzIndia návštěvníci uslyší flamenko protkané indickou hudbou. Maďarskou olašskou hudbu budou reprezentovat Kale Lulugyi, kteří zahrají z generace na generaci předávané romské písně. Karmen Gipsy Group, tak se jmenuje ruský reprezentant festival, který nám představí tradiční ruský romský folklor, který proslavil legendární filmový muzikál Cikáni jdou do nebe. Druhý koncertní večer vyvrcholí vystoupením krále balkánských trumpetistů, Bobana Markoviče s jeho orchestrem. Tato početná kapela předvede to nejlepší, co nabízí svět romské balkánské dechovky – strhující hudební tempo, virtuózní instrumentální výkony i nekonečné moře energie, která vždy zaplaví publikum.

Festival uzavře nedělní galakoncert všech kapel, který začne od 17.30 v pražském Roxy. Organizátoři festivalu budou galakoncert streamovat na sociálních sítích.

Hlavním mediálním partnerem festivalu Česká televize a Český rozhlas, dalšími mediálními partnery pak zpravodajský server Romea.cz, časopis Romano voďi a Romano hangos.

Další informace o festivalu, včetně doprovodných akcí, naleznete na webové stránce Khamoro.cz.