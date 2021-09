Gádžové jdou do nebe: Začíná podzimní část letošního ročníku Světového romského festivalu Khamoro

Představení Gádžové jdou do nebe (FOTO: Divadlo Husa na Provázku, Slovo 21)

V pondělí 6. 9. 2021 představením Gádžové jdou do nebe začne podzimní blok 23. ročníku Světového romského festivalu Khamoro. Ten byl letos kvůli pandemii onemocnění COVID-19 rozdělen do dvou bloků. První blok začal v května a druhý začíná právě nyní.

"Připravili jsme pro vás nabitý program podzimního bloku 23. Světového romského festivalu Khamoro. Na co se můžete těšit? Po dvou letech se vrací tradiční defilé, užijete si Khamoro Party, dva koncerty tradiční romské hudby a Galakoncert!" informoval zpravodajský server Romea.cz Vladislav Nagaitcev, tiskový mluvčí festivalu.

Už v pondělí 6. 9. 2021 v prostorech Kultura v Městské knihovně v Praze na adrese Mariánské nám. 98, 110 00 Josefov, se mohou diváci těšit na unikátní napjatě očekávané představení v režii oceňovaného divadelníka a filmaře Jiřího Havelky Gadžové jdou do nebe s podtitulem Comedy Ghetto.

"Tento netradiční česko-romský večer, inspirovaný žánrem stand upu, prozkoumává stereotypy či předsudky, které v sobě více či méně vědomě máme zakořeněné všichni. Součástí akce je i koncert, který se odehraje na konci představení," dodal Nagaitcev.

Herci brněnského Divadla Husa na provázku na představení spolupracují spolupracují s romskými performery a muzikanty.

"Velice jsme stáli o to, aby se do naší první sezony, zaměřené na lidi ocitající se často na periferii veřejného zájmu, promítlo téma česko-romského soužití. Zásadní pro nás přitom bylo, aby inscenace o něm vznikala v těsné spolupráci s romskými tvůrci, a to ideálně autorsko-kolektivní formou, což znamená: abychom do zkoušení nešli s předem hotovou hrou či koncepcí, ale pouze se zájmem jeden o druhého. Od začátku jsme tušili, že jde o ideální úkol pro Jiřího Havelku, a jen jsme doufali, že naši nabídku režírovat po několika letech opět přijme. Přijal a my jsme tomu nesmírně rádi," přibližuje dramaturg divadla Husa na provázku Martin Sládeček.

Jiří Havelka patří k nejzajímavějším a nejvšestrannějším osobnostem současného českého divadla – režisér, dramatik, herec, moderátor a po několik let vedoucí katedry alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU. Své originální a cenami ověnčené inscenace často staví metodou kolektivních improvizací a opakovaně přitom dokazuje, že mu komplexní i ožehavá společenská témata ani překvapivé formy jejich zdivadelnění nejsou cizí.

"Diváky proto nečeká inscenace v běžném slova smyslu, ale tak trochu jiný formát a doufáme, že hlavně příjemný společenský večer s živou hudbou," popisuje nečekané pojetí tématu Sládeček.

„Jsem velmi rád, že jsme se do toho nakonec pustili, protože jsem sám prošel dost nepříjemným zjištěním, kolik předsudečných nánosů si v sobě vlastně nesu a jak velké úsilí stojí je odbourat,“ uvedl k představení režisér inscenace Jiří Havelka a všem divákům bez rozdílu vzkazuje, „ať se přijdou smát všemu, za co se normálně stydí, a stydět za to, čemu se normálně smějí."

ARCHIVNÍ VIDEO