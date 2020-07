VIDEO: Před 30 lety se konal v Brně kultovní první ročník světového romského festivalu Romfest 1990

Přesně před 30 lety začal v Mariánském údolí v Brně-Líšni 1. světový romský festival Romfest 1990. Desítky hudebních a tanečních skupin se zde setkaly v třídenním hudebním maratonu na čtyřech pódiích a různých spontánních vystoupeních. Festivalu, který uspořádala Romská občanská iniciativa pod vedením Emila Ščuky a její umělecká agentura RomArt, se zúčastnilo rekordních sedmdesát souborů z celého světa a poprvé v historii představil mezinárodní romskou hudební scénu tehdejšímu československému publiku.

"Chtěli jsme dostat kulturu mezi majoritu, mezi Romy. Neměla to být výdělečná činnost, ale podpoření romské kultury," vysvětlil v roce 2017, kdy Muzeum romské kultury pořádalo Ozvěny Romfestu, Milan Ščuka z agentury RomArt, která festival v roce 1990 pořádala.

"Pro mě to byla taková romská obroda. Úžasné. Nechtělo se nám tehdy domů! Byly jsme tady, svět nás viděl. V březnu 1990 jsem se zúčastnil 4. romského kongresu ve Varšavě, kde byli Romové z celého světa. Všichni jsme se sešli u ohně, kde postupně zahrály všechny soubory - Rumuni, Bulhaři, Rusové, Maďaři, … A když jsme ráno odjížděli domů, Milan Ščuka řekl, že je pozveme k nám do Čech. A to byla prvotní idea pro vznik Romfestu," vzpomínal tehdy Antonín Lagrin.

Akci zahájil 27. 7. 1990 prezident Václav Havel, který svou přítomností podpořil Romy a jejich kulturu. "Jsem rád, že mohu v tomto hezkém prostředí Mariánského údolí pozdravit festival, kde mohou Romové ukázat svou kulturu, která má staleté kořeny, řekl v projevu tehdejší prezident ČSFR Václav Havel.

Na festivalu tehdy vystoupilo přes dva tisíce československých i zahraničních umělců z Francie, Jugoslávie, Polska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Norska, a tehdejšího Sovětského svazu. Vidělo je 25 tisíc diváků, kromě prezidenta Havla i celá řada tehdejších ministrů vlády, a první ročník Romfestu je dnes považovaný za nepřekonaný kultovní festival.

VIDEO