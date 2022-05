VIDEO: V neděli v Praze začíná 24. ročník festivalu romského umění Khamoro

Tisková konference u příležitosti 24. ročníku Světového romského festivalu Khamoro - 24. 5. 2022 (FOTO: František Bikár)

Romskou hudbu kombinovanou s jidiš muzikou, gypsy jazz či tóny tambury přiveze do Prahy mezinárodní romský festival Khamoro, jehož 24. ročník se uskuteční od 29. května do 4. června. Koncerty doplní výstavy, divadelní představení a průvod romských umělců centrem Prahy. Oznámili to dnes organizátoři na tiskové konferenci.

Program festivalu je na jeho webu. "Letos se můžeme setkat po dvou letech, kdy byl koronavirus. Khamoro vzniklo proto, aby se lidé potkávali. Na festivalu se setkávají Romové i neromové, festival tak napomáhá integraci a vytváří prostor pro lidi, aby si užili romské kultury. Podtitulem všech letošních festivalových akcí je tak Pojďme se potkat," řekla Silajdžicová.

VIDEO

Festival zahájí vystoupení kapely Imperio a Connection z Česka. V dalších dnech zazní romská hudba kombinovaná s jidiš muzikou v podání izraelského kvartetu Mediterranean Gypsy Swing Experience a žánr gypsy jazzu bude zastupovat také německé uskupení Sinti Romů Vano Bamberger & Band. Oba koncerty živě odvysílá první romská internetová televize ROMEA TV.

Zahrají mimo jiné rovněž cimbálová kapela Manuša v čele se zpěvačkou Júliou Kozákovou a dechové uskupení The Elvis Ajdinovic Orkestar, se kterým zazpívá srbská zpěvačka Jelena Markovičová. Hudebník Bako Jovanovič v Praze představí své umění hry na čtyřstrunnou tamburu.

Festival uzavře galakoncert 4. června v prostorách Divadla Archa, kde vystoupí romská skupina Le Čhavendar z Rokycan či španělští tanečníci z Ballet Lucia Guarnido Studia.

K vidění bude i představení části jediného profesionálního romského divadelního souboru Teatr Romans na Ukrajině, jehož někteří členové před válkou na Ukrajině uprchli do Polska. "Bohužel nemohou působit ve své domovině v Kyjevě, ale žijí teď v polském Krakově," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Vojtěch Lavička, tiskový mluvčí festivalu.

Soubor se pražskému publiku poprvé představil v roce 2005. Nyní do českého hlavního města zavítá šest členů souboru, jehož činnost ovlivnila válka.

"Ženy z tohoto souboru dorazí do Prahy se představit na galakoncertu, muži zůstaly ve válce, takže to bude velmi emotivní a zároveň jedinečný moment," dodal Lavička.

Návštěvníci festivalu se mohou těšit také na dvě divadelní premiéry. Inscenaci Djelem, djelem sehraje pod režií Kateřiny Volánkové amatérský soubor Trajo z Rokycan.

"Jsou to skuteční romští amatéři, ovšem, nikoliv výkony, ale tím, že za to nemají žádné peníze, kteří připravili autorské představení, které je o migraci do Velké Británie," řekl Vojtěch Lavička.

Poprvé bude uvedeno také monodrama Dajori od romské herečky a zpěvačky Pavlíny Matiové.

Ani letos nebude festival bez tradičního defilé účinkujících centrem prahy. Ti vyrazí v pátek 3. 6. v pravé poledne z Václavského náměstí a dojdou až na Staroměstské náměstí. Přímý přenos z defilé odvysílá ROMEA TV.

Khamoro (Slunce) je největším festivalem profesionálních romských hudebníků na světě. Praha ho hostí od roku 1999. V posledních letech akci ročně navštíví zhruba 10.000 lidí.