Absurdní rozhodnutí: Magistrát Ústí nad Labem udělil pokutu za vyvěšení česko-romské vlajky u příležitosti Mezinárodního dne Romů

Česko-romská vlajka. Z důvodu, že Facebook fotografii v minulosti odstranil, je část vlajky zakryta (FOTO: Miroslav Brož, úprava Romea.cz)

Příběh česko-romské vlajky, který začal v roce 2013, stále pokračuje. Tentokrát absurdním rozhodnutím Magistrátu města Ústí nad Labem, který udělil pokutu ve výši 1000 korun Miroslavu Brožovi za vyvěšení vlajky na svém balkoně. Brož tak chtěl 8. 4. 2021 připomenout Mezinárodní den Romů. Podle magistrátu se však dopustil přestupku znevažování státního symbolu.

Česko-romskou vlajku vytvořil v roce 2013 slovenský umělec Tomáš Rafa jako kritiku situace, kdy Romové nejsou majoritní společností považováni za Čechy a ocitají se v nucené izolaci.

"Česko-romskou vlajku Tomáše Rafy vyvěšuji na Mezinárodní den Romů každý rok. Chci ukázat, že Romové jsou nedílnou součástí naší společnosti a také jim chci vyjádřit solidaritu a podporu v nelehkém postavení, které v naší zemi mají," vysvětlil pro zpravodajský server Romea.cz Miroslav Brož.

Fotografii balkonu s česko-romskou vlajkou a s textem k Mezinárodnímu dni Romů Brož umístil na sociální síť Facebook. Toho si všiml jeden z uživatelů sociální sítě a Miroslava Brože v září nahlásil na Magistrát města Ústí nad Labem s tím, že měl Brož podle něj porušit zákon o užívání státních symbolů.

Protože oznámení bylo podáno na neznámého pachatele, ústecký magistrát požádal o součinnost policii a ztotožnění pachatele. Miroslav Brož byl pak pozván a na polici, která posléze případ předala zpět na magistrát města Ústí nad Labem.

"Správní orgán po prostudování spisového materiálu a zhodnocení všech důkazů jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti došel k závěru, že pan Brož porušil ust. § 13 odst. 1 pism. a) zákona o užívání státních symbolů České republiky," vysvětlil v příkazu magistrát města Ústí nad Labem udělení pokuty 1000 korun.

"Cítím se nevinný, myslím, že žádný zákon jsem neporušil a proti trestu se samozřejmě odvolám," uvedl v reakci na udělení pokuty Brož.

Podle správního orgánu bylo vyvěšení česko-romské vlajky jako připomínka Mezinárodního dne Romů byla pro společnost nebezpečná, i když jak uvádí ve zdůvodnění pouze nepatrně, ale přesto takováto míra nebezpečnosti postačuje k naplnění přestupku.

Miroslav Brož: Systémový anticikanismus

"Na mém případu je vidět, že panuje dvojí metr- například fanoušci běhen sportovních zápasů, obzvláště hokejových, běžně upravují státní vlajky, připisují na ně například jména měst, odkud na zápas přijeli a podobně. Následně těmi vlajkami mávají v televizních přenosech, kde to sleduje tisíce lidí. Úřady to tolerují, nijak nezasáhnou. Když si ale vyvěsíte umělecké dílo, které připomíná česko-romskou vlajku v galerii, přijede policejní komando a výstavu ukončí, když si takovou vlajku pověsíte na balkon, úřady zareagují a snaží se vás potrestat. Jestli tohle není systémový anticikanismus, tak už nevím, jak by měl vypadat," komentoval jednání magistrátu Miroslav Brož.

Brož narážel na problémy, který měl se svým uměleckým dílem slovenský umělec Tomáš Rafa od začátku. Neúspěšně na něj podala v roce 2013 trestní oznámení extremistická Dělnická strana sociální spravedlnosti.

Rafa čelil i několika přestupkovým řízením. Vlajky byly vystavené také v galerii Art Space v Lázeňské ulici na Malé Straně, galerii zřizuje Anglo-American University. Tři ze sedmi exponátů přímo v galerii v únoru 2014 zabavila policie. Po podnětu občanů se pozměňováním státní vlajky zabývala také městská část Praha 1, pokutu Rafovi neudělila. Na rozdíl od Prahy 7, která slovenskému umělci vyměřila pokutu 2 tisíce korun v roce 20123 za výstavu vlajek v galerii Artwall. Později však tuto pokutu jako nezákonnou zrušil pražský magistrát a přestupkové řízení zastavil.

Problémy s česko-romskou vlajkou měla i romská aktivistka Ivana Čonková, kterou kvůli jejímu držení na demonstraci několikrát zajistila policie. Později se však policie aktivistce omluvila.

Třešničkou na dortu příběhu česko-romské vlajky je jednání sociální sítě Facebook. Administrátoři totiž v roce 2021 odstranili odkaz na článek Miroslava Brože k Mezinárodnímu dni Romů s touto vlajkou ze stránky organizace ROMEA s tím, že ROMEA měla umístěním fotografie s česko-romskou vlajkou porušit zásady užívání sociální sítě Facebook.