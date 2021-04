Christopher Fako: Chci být kriminalistou a chci být příkladem pro všechny kluky, kteří mají stejné sny jako já!

Christopher Fako (FOTO: archiv Christophera Faka)

Christopher Fako, čtyřiadvacetiletý student bezpečnosti se zaměřením na kriminalistiku chce dostudovat a v budoucnu dělat práci, která ho bude naplňovat a bavit. Organizace ROMEA přináší rozhovor se stipendistou, který má velké sny a jde si za nimi i přes překážky, které by mnozí nedokázali překonat.

Christophere, jaká je vaše motivace ke studiu?

Už jako malý kluk jsem chtěl být policistou. Touha po vzrušujícím a prospěšném povolání nezeslábla ani s nástupem na střední školu. Vystudoval jsem bezpečnostně právní činnost se zaměřením na ochranu obyvatelstva a majetku. Při výběru vysoké školy jsem měl tedy jasno. Chci pracovat jako kriminalista.

Velmi zajímavé povolání. Proč zrovna kriminalista?

Obor kriminalistika jsem si zvolil z více důvodů. Chci pomáhat lidem, bojovat proti zlu, proti vrahům, drogovým dealerům a tak dále. Chci také být příkladem pro své bratry a nejen pro ně. Chci být příkladem pro všechny kluky, kteří mají podobné sny jako já.

Chci, aby se nevzdávali, šli si za svým snem a moc si přeji, aby se jim dostala motivace a podpora stejně jako mě. Až jednou školu dodělám, slibuji, že své zkušenosti a nabyté znalosti budu šířit světem a budu pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba!

Jak vaše studium a váš život ovlivnila pandemie koronaviru?

Pandemie mě ovlivnila zřejmě jako každého. Přišel jsem o dobře placenou brigádu v restauraci. Dostal jsem se do velmi nepříjemné situace, protože se v Praze živím sám a jako prezenční student vysoké školy to nemám lehké. Neměl jsem na doplacení školného a hrozilo mi ukončení studia. Naštěstí mám kolem sebe lidi a organizace jako je právě ta vaše. Díky stipendiu jsem mohl doplatit školné a zůstat na škole.

Máte zajímavé téma bakalářské práce, popiste ho trochu podrobněji?

Bakalářské téma s názvem fonoskopie a její využití v kriminalistické praxi jsem si vybíral sám. Jedná se o vědu, která na základě hlasových záznamů identifikuje suspektní osoby nebo věci, které vydávají určitý zvuk při svém používání. Na základě lidského hlasu dokážeme odhalit podezřelou osobu nebo dokonce pachatele trestného činu.

Jak vám stipendium organizace ROMEA pomohlo při studiu?

Jak už jsem říkal, nebýt organizace ROMEA, nemohl bych pokračovat v této těžké době ve studiu, takže bych vám i tímto chtěl moc poděkovat. Navíc v budoucnu určitě využiji možnosti jazykových kurzů a doučování.

Setkal jste se někdy s hejty na vaší osobu na internetu, nebo i osobně, protože jste Rom?

S rasistickými urážkami kvůli vzhledu jsem se bohužel setkával velmi často. Je to velmi nepříjemné a dost těžko se mi o tom mluví. Je ale důležité takové věci překonat a soustředit se na to, co je pro člověka důležité. Pro mě je to teď škola.

Jaké jsou vaše plány na léto?

Léto bude velmi hektické. Budu dopisovat bakalářskou práci, učit se na státnice a pokud to bude možné, rád bych si našel nějakou brigádu.

Organizace ROMEA spustila 8. dubna novou kampaň s názvem „Hejtři nás nezastaví!“, která reaguje na stereotypní názory na romské studenty, které se objevují na sociálních sítích. Video naleznete zde

Podpořte i vy romské stipendisty a společně s námi ukažte hejtrům, že nemají pravdu!!! Podpořit můžete zde