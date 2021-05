František Német: V budoucnu chci pracovat s umělou inteligencí

František Német (FOTO: ROMEA TV)

Dvacetiletý student výpočetní techniky z Chomutova chce v budoucnu pracovat s umělou inteligencí. Ke svému snu má skvěle našlápnuto, neboť se díky soutěži FIKS dostal na Fakultu informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. S Františkem jsme si povídali i o jeho dálších koníčcích a o motivaci ke studiu.

Franto, kde se vzala tvoje záliba v programování a IT?

Já jsem se zajímal o technologie už jako malý. Inspirací mi asi byl můj otec, ke kterému chodili lidé z okolí, aby jim opravil televizi nebo jinou elektroniku. Jako malý jsem se na něj koukal a napodoboval ho. Sám jsem si hrál s LED žárovkami a zkoušel jsem je propojovat. Asi v 15 mě začalo bavit programování. Začal jsem tedy programovat jednodušší hry a webové stránky.

Za chvíli maturuješ. Už víš kam se budou ubírat tvé kroky po střední škole?

V říjnu, pokud půjde všechno tak, jak má, nastupuji na České vysoké učení technické v Praze, na obor umělá inteligence. Je to obor, který má obrovskou budoucnost. Sice je tam docela těžká matematika a těžké programování, ale mě to hodně baví, tak doufám, že to všechno zvládnu.

Gratuluji, to je velmi zajímavý obor. Co si pod tím oborem máme představit a jaké byly přijímací zkoušky?

S umělou inteligencí se člověk setkává dnes a denně a to například v mobilních telefonech, automobilech, v domácích spotřebičích. Umělou inteligenci mohou ale používat i firmy nebo jí najdeme v různých druzích dopravy.

Asi před třemi měsíci jsem se zúčastnil soutěže s názvem FIKS (Fiťácký informatický korespondenční seminář), kterou pořádá Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze. Cílem soutěže je vyřešit několik algoritmických a programovacích úloh a těm nejúspěšnějším budou prominuty přijímací zkoušky, což je zrovna můj případ.

Co bys tedy v budoucnu rád dělal za práci?

Rád bych v budoucnu pracoval jako programátor, ale mým největším snem je dostat se do společnosti Open AI, což je organizace, kterou založili Elon Musk a Sam Altman a zabývá se výzkumem umělé inteligence pro přínos lidstvu.

Ty se ale nevěnuješ jen programování. Já o tobě vím, že krásně kreslíš. Jak ses k tomu dostal?

Když jsem byl menší, zkoušel jsem si ve volném čase kresli. Ze začátku to nevypadalo moc dobře, ale postupem času jsem se zdokonaloval a podle předloh jsem se učil kreslit. Je to stále o tom, že se některé věci postupně učím, ale je to skvělý relax.

Jsi stipendistou organizace ROMEA. Jak ti stipendium pomohlo?

Stipendistou organizace ROMEA jsem prvním rokem. Díky stipendiu jsem si mohl nakoupit věci, které mi pomáhají při mém studiu. Nakoupil jsem si například elektronickou sestavu, na které si zkouším ovládání LED diod a nakoupil jsem si učebnice, které mi pomáhají se zdokonalovat v programování.

Zároveň jsem na podzim získal od organizace ROMEA notebook, který mi ve studiu hodně pomáhá. Dříve jsem měl starší stolní počítač, který už nezvládal tak těžké operace, které jsem ve škole potřeboval.

Vloni v létě jsem se dostal na setkání BARUVAS, kde jsem poznal hodně zajímavých lidí a vytvořil si přátelství s dalšími romskými studenty. Moc jsem si to užil a naučil jsem se spoustu nových věcí. Doufám, že se na setkání brzy podívám znovu.

Setkal ses někdy s hejty vůči romským studentům na internetu? Pokud ano, jak se s nimi vyrovnáváš?

S hejty se setkávám denně. Na facebooku, nebo i na jiných sociálních sítích, ale snažím se je ignorovat, i když často to člověka mrzí, i když nejsou přímo mířené proti němu. Snažím se studovat a dělat věci dobře, abych ukázal těmto lidem, že se mýlí.

