Hejtmani shodili ze stolu většinu budov pro ubytování romských uprchlíků z Ukrajiny. S ministrem vnitra se shodli jen na třech

Martin Kuba, předseda Asociace krajů ČR (FOTO: Wikimedia Commons, ZSsen)

Shoda s hejtmany je zatím pouze na třech státních objektech, které by mohly být vhodné pro ubytování příchozích Romů z Ukrajiny. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který dnes dopoledne jednal s krajskými lídry. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jich vytipoval 21, ne všechny jsou podle vicepremiéra vhodné. Většinu z nich hejtmani "shodili ze stolu". Původně ministr počítal s tím, že by se okamžitě dalo pro uprchlíky použít osm objektů.

"Zcela otevřeně říkám, čekal jsem, že z 21 objektů se povede vytipovat více," řekl Vít Rakušan s tím, že shoda s hejtmany není úplně ideální. "Musíme si uvědomit, že po téměř dvou měsících imigrační krize, kdy se bojovalo o každé místo pro ubytování, prostě těch volných kapacit příliš není," dodal Rakušan a přiznal, že některé z vytipovaných budov objektivně vhodné nebyly.

Tři vybrané nemovitosti se stát bude pokoušet do zhruba týdne až deseti dnů uzpůsobit tak, aby byly připravené pro ubytování. Odhadem poskytnou zhruba 300 míst, míní Rakušan. Objekty se nacházejí v Jihomoravském a Středočeském kraji a na Vysočině.

Romské neziskové organizace přislíbily, že se postarají o provoz těchto zařízení. Stát bude zajišťovat například jídlo. Na jednání s hejtmany Rakušan také nabídl, že přímo do krajských asistenčních center pomoci uprchlíkům lze vyslat zástupce romského neziskového sektoru.

Ministr opět také upozornil na to, že část romských běženců tvoří lidé s maďarskými pasy, kteří podle společných unijních pravidel nemají nárok na pomoc v Česku, ale měli by o ni žádat v Maďarsku. Totéž se týká i lidí, kteří mají ukrajinský, ale ještě nějaký další pas.

Podle zjištění serveru Romea.cz předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS) znovu zopakoval, že kraje nemají kapacity starat se o romské uprchlíky z Ukrajiny a veškerou odpovědnost za pomoc těmto lidem by měly mít podle něj romské neziskové organizace.