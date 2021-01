Iniciativa Za důstojné bydlení vyzvala starostu Varnsdorfu, aby pomohl vystěhované romské rodině z Kovářské ulice

Panelová domy v ulici Kovářská ve Varnsdorfu (FOTO: ROMEA TV)

Iniciativa Za důstojné bydlení zaslala starostovi města Varnsdorf otevřený dopis jako reakci na způsob a načasování vystěhování romských rodin z bytových jednotek na ulici Kovářská. Vyzvala ho, aby nebyl kvůli zmíněné situaci lhostejný. Dopis zveřejnil server A2larm.cz.

Jak už informoval server Romea.cz docházelo v průběhu několika měsíců k vystěhovávání romských rodin z ulice Kovářská.

Nový majitel panelových domů v Kovářské ulici ve Varnsdorfu se kvůli rekonstrukci rozhodl během léta a podzimu nejprve vystěhovat dlužníky a poté i rodiny, které na nájemném a službách nic nedlužily. Mezi nimi i rodinu Balážových, které přislíbil přidělit městský byt starosta města Varnsdorf Roland Solloch (ANO). Oba manželé pracují jako zaměstnanci města a jejich pověst je bezproblémová. K předání sociálního bytu nakonec nedošlo, rodina se z bytovky z Kovářské ulice musela vystěhovat těsně po svátcích, tedy 6. ledna.

Balážovým poskytla pomoc paní Hučková, aby se rodina s třemi dětmi neocitla na ulici. Podle slov Balážové s ní starosta města přestal komunikovat a na dotazy ohledně přidělení bytu nereaguje. Jediná možnost pomoci, kterou nabídl je ubytovaní na městské ubytovně TGM, která je však podle Balážové nevyhovující.

Iniciativa Za důstojné bydlení vyzvala starostu města, aby během probíhající celosvětové pandemie COVID-19 Balážovým podal pomocnou ruku a dostál tak svého slibu, že právě této rodině bude přidělen jeden z několika volných sociálních bytů, které se momentálně nacházejí ve správě města Varnsdorf a jsou určené pro osoby nacházející se v bytové nouzi.

"Rozumíme tomu, že bytové jednotky v ulici Kovářská jsou v soukromém vlastnictví, a je tudíž mimo Vaši pravomoc jakkoli zasahovat do toho, jakým způsobem majitel se svými byty zachází. Co se ale mimo Vaši pravomoc nenachází, je možnost pomoci. Navíc pomoci, kterou jste konkrétně rodině Balážových sám přislíbil, jak o tom informoval server Romea.cz na začátku prosince loňského roku. Situace je o to absurdnější, že město Varnsdorf právě v polovině roku 2020 zveřejnilo výzvu na pronájem 17 sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi, jež byly za tímto účelem zrekonstruovány z evropského grantu. Rodiny z ulice Kovářská, jež dostaly výpověď z nájemního bytu a ocitly se po vystěhování bez přístřeší, navíc splňují podmínky pro udělení sociálního bytu, jak se lze dočíst v samotném textu výzvy," uvedla v otevřeném dopise Iniciativa Za důstojné bydlení.

"Dnes se ocitáme v další karanténě, od 27. prosince platí nejpřísnější opatření podle stupnice PES, je vyhlášen nouzový stav, počty nakažených v republice stále stoupají, lidem klesají nebo úplně chybějí příjmy a děti mají za sebou druhé pololetí, v rámci něhož jsou podmínky jejich vzdělávání výrazně zhoršené. V tuto chvíli je neposkytnutí prázdných městských bytů lidem bez přístřeší a neřešení celé situace eticky nepřijatelnou skutečností," dodala iniciativa.

"Vyzýváme Vás proto jménem iniciativy Za důstojné bydlení k poskytnutí jednoho z prázdných sociálních bytů ve správě města Varnsdorf rodině Balážových. Věříme, že po krátké úvaze i Vy musíte chápat, jak nebezpečný precedens by Vaše apatie vůči jejich vystěhování mohla vytvořit. Lidí, kteří kvůli protipandemickým opatřením přišli o možnost výdělku, není málo. Jsme si jisti, že (nejen) Vaše radnice by měla být schopna se s touto situací vyrovnat lépe, než že nechá tyto lidi napospas krizi, již nezavinili, bez střechy nad hlavou,“ vyzvala starostu města Varnsdorf iniciativa Za důstojné bydlení v dopise, který zveřejnil server A2larm.cz.