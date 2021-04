Jan Bendig odmítl pozvání do diskuze na ROMEA TV, na tvrdou kritiku jeho seriálu Ďábelské cikánky reagoval vyjádřením na sociální síti

Jan Bendig ve videoklipu k písni Bella Ciao (FOTO: repro Youtube.com)

Jan Bendig prostřednictvím svého manažera Lukáše Rejmona odmítl pozvání do diskuzního pořadu ROMEA TV, který se chtěl zaměřit na prezentování Romů v médiích prostřednictvím seriálu Ďábelské cikánky. Na Bendiga se v posledních dnech kvůli seriálu snesla tvrdá kritika, kterou otevřel během diskuse o romském umění a hudbě muzikant Tibor Žida a pokračoval v ní v komentáři pro Romea.cz Vojtěch Lavička. ROMEA TV chtěla dát prostor k vyjádření Bendigovi a jeho manažerovi, ten však nabídku odmítl a odkázal pouze na vyjádření Jana Bendiga na sociální síti.

"Uznám jednu chybu, možná by mělo být před každým dílem upozornění, že je to od osmnácti let. Na tomhle u dalších videí, které chystáme zapracujeme. Slibuji. Ale vedle toho věřím, že každý rodič na své dítě dává pozor co dělá, co sleduje a s kým si píše. Konkrétně Youtube nabízí spoustu funkcí jak určitá videa zablokovat," píše Bendig v reakci na kritiku, že seriál, který používá velmi vulgární slovník, sledují především děti.

Bendig: "Pro mě osobně slovo „cigán“ není urážka. Já se snažím nerozdělovat lidi na romáky, gádže jak rádi říkáme, na číňany..."

Dále se pak Bendig zamýšlí nad kritikou, že používá hanlivé označení cikán. "Pro mě osobně slovo „cigán“ není urážka," píše Bendig. "Já se snažím nerozdělovat lidi na romáky, gádže jak rádi říkáme, na číňany atd.. Pro mě má každý člověk jednu stejnou věc. A to je srdce a na to hledím…jestli je dobré nebo špatné…a je mi jedno pak jaké národnosti nebo barvy. Proto je tam i tohle slovo s K. Protože to nemá znázorňovat romáky a naší komunitu. Jinak by tam bylo to G," vysvětluje Bendig.

Podle Bendiga je řešení používání slova cikán maličkost, která by se neměla řešit. "Pojďme řešit a nadávat na větší problémy. To, že romáci nedostanou byty, to že nedostávají práci, to že naší hudbu nehraje skoro vůbec televize či rádia a mohl bych pokračovat. To by ale měli řešit organizace, které existují a které se rádi chlubí tím jak za nás bojují..." píše dále Jan Bendig na sociální síti a jako příklad dává malou prezentaci Romů v učebnicí. O tomto tématu informoval server Romea.cz jako první již v září 2020.

I přesto, že tento průzkum prezentoval na Radě vlády pro záležitosi romské menšiny Tomáš Ščuka již v minulém roce a server Romea.cz o něm informoval Bendig tvrdí, že se o toto romské organizace nestarají.

"Proč se o tohle nestarají romské organizace, které ze státního fondu dostávají velké dotace na svoje on-line festivaly. Věřte mi, že z těch částek, které dostanou například za tyto festivaly, které sleduje sto lidí, by šlo vyrobit tisíce brožurek, které by pak mohlo dostat ve školách každé dítě, když už to není stát a tyto organizace, které by měli právě za tohle bojovat, nejsou schopni udělat. A místo toho dělají nesmyslné věci," naráží Bendig zřejmě na poslední oslavy Mezinárodního dne Romů, které organizovala organizace ARA ART a kde také zazněla kritika jeho seriálu Ďábelské cikánky.

Sám Bendig pak nabízí finance a prostor na propagaci těchto brožůrek, učebnic na svých sociálních sítích. Připomíná, že on sám dává do svých písniček romské texty, které si pak zpívají Romové ale i ostatní lidi. "Už více jak pět let tvrdě bojuji za to aby aspoň moje česko-romská hudba běžela v televizi a konečně se to i daří a dokonce vyhráváme už tři týdny s romským songem hitparádu ÓČKO CHART. Jsou to malé kroky, ale i já bojuju. A budu rád když budete bojovat se mnou," dodává na závěr Bendig s tím, že se dál k tématu nebude vyjadřovat.