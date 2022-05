Miloš Zeman označil 2 tisíce romských uprchlíků z Ukrajiny za ekonomické migranty

Miloš Zeman 1. 5. 2022 v pořadu televize Prima Partie Terezie Tománkové (FOTO: repro video Prima TV)

Pokud bude pokračovat válka na Ukrajině, podpora českého národa ukrajinským uprchlíkům podle prezidenta Miloše Zemana neochladne. Neustále totiž uvidí jejich utrpení, řekl v televizi CNN Prima News. Zeman ale zároveň zaútočil na romské uprchlíky z Ukrajiny, o kterých tvrdil, že jsou to ekonomičtí uprchlíci.

Zeman připomněl výrok generálního tajemníka Severoatlantické aliance (NATO) Jense Stoltenberga, podle kterého se konflikt může táhnout dlouhé měsíce nebo i roky. "Myslím si, že podpora českého národa ukrajinským uprchlíkům nevychladne, protože neustále budeme vidět jejich utrpení," řekl prezident.

VIDEO

Hlava státu uvedla, že se staví velmi pozitivně k ukrajinským uprchlíkům, nezměnila však svůj negativní pohled na uprchlíky z muslimského světa. Ti byli podle Zemana převážně ekonomickými migranty. Zmínil také, že přicházeli mladí zdraví muži, zatímco z Ukrajiny prchají především ženy s dětmi.

"Třetí rozdíl je v tom, že přece jenom Ukrajinci spadají do našeho kulturního okruhu, nejenom jazykově, ale například i křesťanskými kořeny a podobně, zatímco muslimští uprchlíci žijí ve velmi odlišné islámské kultuře," dodal.

Prezident očekává, že až válka skončí, řada Ukrajinců se vrátí do vlasti. "Protože to nejsou ekonomičtí migranti, protože jsou to skutečně váleční uprchlíci, kteří za normálních podmínek chtějí žít na Ukrajině," doplnil.

"Učinil bych tady jednu malou výjimku, pokud jde o romské Ukrajince tam si nejsem jist, zda nejde spíše o ekonomické migranty. Ale to je velmi drobná výjimka, jedná se zhruba o 2000 osob," uvedl v pořadu Partie Terezie Tománkové prezident ČR Miloš Zeman.

Zpravodajský server Romea.cz přitom již několikrát informoval o příbězích romských uprchlíků, kteří utíkají z regionů zasažených přímo boji. Navíc jsme přinesli rozhovory s Romy, kteří bojují v ukrajinské armádě.

Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) z poloviny měsíce odešlo z Ukrajiny od počátku bojů přes pět milionů lidí. Devadesát procent uprchlíků z Ukrajiny tvoří ženy a děti a většina míří do Polska.

VIDEO